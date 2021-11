Dwayne ‘The Rock’ Johnson wil graag de nieuwe James Bond worden

Het is niet toevallig dat The Rock graag die rol zou willen opnemen. Het bondbloed stroomt tenslotte door de genen, via zijn grootvader Peter Maivia. Die speelde de slechterik in de Bond-film ‘You Only Live Twice’ uit 1967: «Dat was heel erg cool. Ik wil graag in zijn voetsporen treden en de volgende James Bond zijn. Ik wil geen schurk zijn. Het moet Bond zijn.»

De race om Bond

Of hij de ‘man for the job’ is, is nog maar de vraag. Het lijstje van mogelijke opvolgers van 007 is eindeloos én het is voorlopig nog onduidelijk of de volgende Bond wel een man zal zijn. Ook het idee van een nieuwe vrouwelijke Bond doet namelijk de ronde.

Daniel Craig gaf evenwel al eerder aan dat hij geen fan is van dat idee: «Waarom zou een vrouw James Bond moeten spelen als er gewoon een rol zou moeten zijn die net zo goed is, maar dan voor een vrouw? Er moeten gewoon betere rollen voor vrouwen en acteurs van kleur komen. We zouden meer nieuwe en verfrissende personages voor hen moeten schrijven, zodat ze zich niet genoodzaakt zien om de rol van een blanke man over te nemen.»