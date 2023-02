Dochter van Johnny Depp choqueert volgers met foto: «Waarom zo bloot?!»

Lily-Rose Depp siert deze maand de cover van het Britse magazine I-D. Dat ging gepaard met een behoorlijk gedurfde fotoshoot die voor de nodige ophef zorgt. Op de eerste foto poseert de Frans-Amerikaanse actrice (23) halfnaakt terwijl ze haar boezem met haar linkerarm bedekt, op een andere foto pronkt ze in een doorzichtige outfit waardoor haar borsten te zien zijn.

Gemengde reacties

Haar volgers reageren erg verdeeld. «Je bent letterlijk perfect», «Wow, ‘Kate Moss’-vibes met de doorzichtige jurk», en «Nooit eerder leek iemand zo hard op beide ouders», klinkt het aan de ene kant. Anderen hebben hun bedenkingen er echter bij. «Ze is zo mooi. Waarom moet ze per se zo naakt poseren?!», «Te bloot is mode noch kunst. Heb wat respect voor je lichaam», «Heb je geen beha?», en «Waarom zo bloot? Ik begrijp naakt poseren écht niet», lezen we ook in de reacties.

