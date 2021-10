Dochter van Jeremy Clarkson deelt hilarische foto: «Mijn scheve tepels stelen de show»

De 27-jarige Britse vrouw had zich een nieuw kapsel aangemeten en wilde weten wat haar volgers ervan vonden. Ze droeg echter geen beha onder haar shirt en daardoor waren haar tepels, die naar verschillende kanten gericht waren, zichtbaar. «Ik wilde gewoon mijn nieuwe kapsel laten zien, maar mijn scheven tepels stelen de show», knipoogt ze erbij.

Normaliseren

Haar volgers liggen in een deuk. «Dit is briljant», «Puur natuur. We houden ervan en je haar ziet er fantastisch uit», «Dit deed me zo normaal voelen», en «Kunnen we scheve tepels alsjeblieft normaliseren? Ik ben het beu om ze voortdurend op de ‘juiste plaats’ te moeten duwen. Wat een tijdverspilling», klinkt het onder meer in de reacties.

