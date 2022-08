Dina Tersago blikt met intieme foto terug op borstvoedingsperiode: «Eén van de meest intense dingen die ik ooit gedaan heb»

‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice Dina Tersago heeft naar aanleiding van borstvoedingsweek een openhartig Instagrambericht gedeeld over haar ervaring. Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken.

Dina Tersago heeft haar twee zoontjes, Isak (7) en Thor (4), destijds borstvoeding gegeven. Omdat het nu de Internationale week van de Borstvoeding is, deelde ze op Instagram een foto waarop ze één van haar zoontjes borstvoeding geeft.

Herinneringen koesteren

De 43-jarige presentatrice schrijft erbij dat ze erg blij is dat ze voor borstvoeding gekozen heeft. «Eén van de meest intense dingen die ik ooit gedaan heb: mijn eigen kind voeden. Dat mijn lichaam daartoe in staat was, dat hij daardoor groeide en bloeide, dat het hem troost bood, dat ik het eender waar en wanneer kon doen,... Al die dingen zorgden ervoor dat ik meer en meer van de borstvoedingsmomenten ging houden. Ik wist niet of het wel mijn ding zou zijn, maar mijn lijf bewees van wel. Dus bleef ik het doen, bij allebei mijn zonen een jaar lang. Herinneringen om te koesteren», klinkt het.

Respect

«Zo mooi! Dat vond ik ook heel speciaal...», reageren haar volgers. «Iets dat iedere moeder zou moeten doen! Geweldig proficiat», antwoordt nog iemand. «Dina, zo een integer moment delen op Instagram moet kunnen. Ik kan als commentaar maar één woord bedenken: RESPECT», en «Mooi en moedig dat je deze foto durft/wil delen!», lezen we ook in de reacties.