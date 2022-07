Dimitri Vegas en Anouk Matton twijfelen over gezinsuitbreiding: «Weet niet of ik nog eens alles wil opgeven»

Een jaar geleden werd London Takis Thivaios geboren, de zoon van het dj-koppel Anouk Matton en Dimitri Vegas. In een interview met Story getuigt het koppel over hun eerste jaar met een kindje, en hun toekomstplannen. Dimitri Vegas: «De keuze voor een tweede kind laat ik volledig over aan Anouk.»

Bijna vijf jaar geleden stapten Anouk Matton en Tomorrowland-resident Dimitri Vegas in het huwelijksbootje op Ibiza. Sinds juli 2021 hebben ze ook samen een zoontje, London. Een «vrolijk en lief» kind, zegt het koppel in Story, dat ze maar moeilijk kunnen missen.

Rollenpatroon

Intussen voelen ze zich meer en meer thuis in de rol van ouder. «Elke dag dringt het meer en meer tot me door dat ik vader ben», zegt Dimitri. «In het prille begin voelde ik me wat nutteloos. Wat is mijn taak nu? Maar nu London wat ouder wordt, kunnen we al vaker eens wat spelen of een wandelingetje maken.» Anouk zegt dat zij zich meer bezig houdt met de «verzorgende kant»: «Maar met plezier, ik voel een soort liefde die ik voordien niet kende. Dat is een zot gevoel. Net als het feit dat ik al een jaar mama ben.»

Carrière

Toch is de balans tussen werk en gezin niet gemakkelijk. «Huismoeder zijn zegt me niets. Maar ik zou London ook niet langer dan één nacht kunnen missen, dan voel ik me niet compleet», aldus Anouk. Ze proberen zo veel mogelijk te puzzelen met hun agenda’s. Dimitri tourt nu vooral in Europa, en houdt zijn uitvalsbasis in België en Ibiza. Maar ze zouden het niet anders willen: «Het heeft ons als koppel nog dichter bij elkaar gebracht. Samen een kind op de wereld zetten, dat is de grootste verbintenis die er bestaat», klinkt het bij Dimitri.

Twee, drie of vier kinderen?

Toch is het nog niet duidelijk of ze klaar zijn voor een broertje of zusje voor London. Wanneer Story polst naar hun kinderwens, zegt Dimitri: «Dat laat ik volledig over aan Anouk, want het was een heel zware bevalling. Ik wil haar dat geen tweede keer opdringen.» Anouks navelstreng zat namelijk volledig rond de baby: «Heel heftig. Maar Dimitri wil nog graag een tweede kind, zelfs een derde of vierde.»

Dimitri Vegas zou alleszins graag een tweede kindje hebben, maar Anouk zegt voorlopig nee, vanwege haar carrière: «We zien wat de toekomst brengt. Vorig jaar was die timing perfect, ik moest niets opgeven qua job. Als ik nu zwanger ben, moet ik alles zelf weer stilleggen, net nu de boel weer volop draait.»