Deze Vlaamse acteur werd ooit gevraagd als verleider in ‘Temptation Island’

Dominique Van Malder vertelde aan MNM-dj Dorianne Aussems dat hij ooit gevraagd werd als barman bij ‘Temptation Island’. Dat verhaal klopte niet helemaal. «Het is waar en niet waar. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar mijn beste vriend Joris Hessels wel», knipoogt hij.

Niet op ingegaan

Joris, die onder meer te zien was in ‘Geub’ en ‘Albatros’ bevestigde het verhaal. «Inderdaad. Niet als barman, maar als vrijgezel om daar meiden te gaan versieren», klinkt het. De 40-jarige acteur ging echter niet in op het aanbod.