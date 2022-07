Deze artiesten zeggen af voor Pukkelpop, maar organisatie kondigt wel nieuw podium aan

De laatste spurt richting Pukkelpop is ingezet, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Na de afzegging van Limp Bizkit, geven nu nog enkele artiesten verstek. Maar er is ook goed nieuws: de organisatie maakte de timetable bekend én kondigde een extra podium aan ‘(Not in my) backyard’.

Van 18 tot 21 augustus zakken meer dan tweehonderd artiesten af naar Kiewit. Met grote namen zoals Tame Impala, Arctic Monkeys, James Blake en Charlotte De Witte heeft Pukkelpop opnieuw een indrukwekkende line-up beet. Maar ook indie, avant garde en underground artiesten krijgen opnieuw een plekje op de weide. Denk: Little Simz, 100 gecs en Gabber Eleganza. Het zijn voor dat soort minder bekende artiesten dat Pukkelpop nu een extra, negende (!) podium bijbouwt.

4 afzeggingen, 1 nieuw podium

(Not in my) Backyard is volgens de organisatie een «gloednieuw outsider- en misfitpodium» dat in een «zone ligt waar alles draait rond zelfexpressie en identiteit.» Op vlak van muziek kan je alles verwachten «van harde gitaren, naar underground hiphop en (pop)punk voor nieuwe (internet)generaties.» Onder meer Frank Carter & The Rattlesnakes, While She Sleeps, Ghostemane en Role Model maken er hun opwachting.

Helaas zijn er ook enkele namen niet langer terug te vinden in het uurschema: Gabriels, Madison Beer, Noah Cyrus en Self Esteem haken af. De organisatie zal de affiche de komende weken verder vormgeven.

Uurschema

Vanaf vandaag kan het plannen echt beginnen. Het langverwachte uurschema is vanaf nu exclusief beschikbaar in de Pukkelpop-app. Je kan hem updaten of downloaden in de App/Play Store of via de website van Pukkelpop.