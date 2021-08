‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen en vrouw uit elkaar na overspel: «Samen mooie jaren gedeeld»

Seroeyen was sinds 2014 getrouwd met Nancy. In maart maakte ene Tatjana (25) in Dag Allemaal bekend dat ze een affaire had gehad met de 38-jarige acteur. Ze beweerde echter dat die affaire gedaan was omdat ze te weten was gekomen dat hij nog andere vrouwen zag. «Ik heb mijn vrouw meer verdriet aangedaan dan ik mezelf ooit zou toewensen, maar Nancy en ik zullen ervoor blijven gaan», reageerde Seroeyen eerder op die aantijgingen in hetzelfde blad.

Bericht op Instagram

Nu blijkt echter dat hun huwelijk na zes jaar voorbij is. «We hebben samen mooie jaren gedeeld, zij aan zij geleefd, met veel liefde en avontuur. We hebben nu echter besloten om ieder onze eigen weg te gaan. Wij hopen ook op jullie begrip om ons dit te laten verwerken in alle privacy. Dit is dan ook onze enige communicatie en wij wensen verder niets te communiceren noch interviews te geven», schrijft hij op Instagram.