‘De Bachelor’-kandidates in paniek wanneer ‘Pommeline 2.0’ binnenkomt: «Ze is superknap!»

In ‘De Bachelor’ volgen we Fabrizio Tzinaridis in de zoektocht naar de liefde van zijn leven. De 29-jarige tattoo artist zal 15 single vrouwen leren kennen in het idyllische Griekenland.

In de teaser van de eerste aflevering zien we hoe 14 vrouwen alvast kennismaken met elkaar en met Fabrizio. De 15de vrouw - Sanne - had haar vlucht gemist, maar heeft er alles aan gedaan om er toch nog te geraken. En ze maakt meteen indruk. «Ze gooien daar nog iemand binnen en dan nog zo’n verschijning. Sorry, we gaan er geen doekjes om winden. Ze is superknap», zegt Esmée (24).

Extra concurrentie

Ook de anderen reageren een beetje paniekerig. «Een tweede Pommeline zonder tattoos», gooit Margaux (21) in de groep. «Het is toch concurrentie, ook al wil je het niet zo zien, want je gunt het elkaar. Maar het is toch weer één extra vrouw erbij», zucht Anna (26).

Punten verdiend

Fabrizio slaat meteen een babbeltje met Sanne en is aangenaam verrast door haar. «Sanne was een heel leuke verrassing. Knap ding, sproetjes. Ook leuk om mee te babbelen. Weer dat spontane, dat Nederlandse. Ze heeft punten verdiend», klinkt het.

‘De Bachelor’ is elke woensdag om 20.35u te bekijken op Play4.