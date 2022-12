CUTE! Dit zijn de eerste beelden van Rihanna’s zoontje

Zijn ouders mogen dan wel beroemd zijn, het zoontje van Rihanna en A$AP Rocky liet zich tot nog toe nog niet zien. Eind januari 2022 kondigde Rihanna aan dat ze zwanger was, in mei beviel ze klaarblijkelijk en sindsdien bleven fans op hun honger zitten. Geen naam, geen foto, niets. Tot nu.

De zangeres heeft namelijk voor het eerst sinds zijn geboorte een video van haar zoontje met de buitenwereld gedeeld. Hoe het jongetje heet, weten we nog steeds niet, maar dat hij schattig is, staat buiten kijf.

In de video zit de kleine spruit in een autostoeltje. Op de achtergrond horen we Rihanna, die vraagt of hij de smartphone van mama wil stelen. Als antwoord krijgen we enkele onweerstaanbare grimassen te zien.

En ook Rihanna’s volgers op TikTok laten er geen twijfel over bestaan: ze kunnen hun geluk niet op. En als zelfs Apple’s officiële account reageert met hartjes, dan weet je dat je het gemaakt hebt in de muziekindustrie.