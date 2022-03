Couleur Café lost elf nieuwe namen

Het elftal dat Couleur Café voorstelt is net zoals het festival rijk aan verscheidenheid. Caballero en Jean Jass mogen de Belgische hiphopscene vertegenwoordigen, maar daarnaast zijn het ook echte wereldartiesten die afzakken naar het Ossegempark. Naast de Senegalese sfeermaker Youssou N’Dour, veroveren ook de Amerikaanse soulmeester Lee Fields, de Kaapverdische Elida Almeida en de Zuid-Afrikaanse BCUC en de Argentijnse Nathy Peluso de Brusselse festivalweide.

De dj’s die op Couleur Café een set draaien mogen zich in de handen wrijven, want zij krijgen een nieuw ingerichte en verbeterde Black Stage als speelterrein. Carl Craig, Gilles Peterson, Romare en Philou Louzolo zijn de eerste namen die al zeker op dit podium plaatsnemen.

Tickets

Couleur Café vindt plaats van vrijdag 24 tot zondag 26 juli 2022. Tickets zijn te verkrijgen via de website van het Brusselse wereldfestival www.couleurcafe.be. Wie al een ticket had voor Couleur Café in 2020 of 2021, kan zijn of haar ticket behouden of het inruilen voor een voucher die geldig blijft tot 2023. De organisatie geeft mee dat de helft van de combitickets al zijn overkocht en dat ook vier vijfde van de campingtickets de deur uit zijn.