Cath Luyten verliest dierbaar familielid: «Slaap zacht, je was de liefste»

De oma van Cath Luyten is overleden. Ze werd 101 jaar. Dat liet de 44-jarige ‘Buurman, wat doet u nu?’-presentatrice weten op Instagram. «Van wie moeten we nu verliezen met Rummicub, allerliefste moekie? Slaap zacht, je was de liefste, 101 jaar lang», klinkt het.

Zoontje nog leren kennen

Begin juli deelde Cath nog een foto waarop ze met haar pasgeboren zoontje Jools bij haar grootmoeder langsging. In april van dit jaar sprak ze haar bewondering nog uit voor haar sterke oma. «Het schoonste voorbeeld is mijn grootmoeder. Net voor haar honderdste verjaardag werd ze plots ziek. We dachten dat het voorbij was. Het bleek geen corona te zijn, maar iets met haar hart. Omdat de dokters oordeelden dat ze nog zo goed was, hebben ze nog een nieuwe pacemaker gestoken. Vorige maand is ze 101 geworden. En ze zit er fris én fruitig bij. Boos zelfs, omdat corona haar leven zo beperkt. Op die manier wil ik ook oud worden. Hopelijk met Esh», vertelde ze destijds in Dag Allemaal.