Cath Luyten heeft geweldig nieuws: «De man met wie ik deze kleine Mowgli wil grootbrengen»

Cath Luyten heeft aangekondigd dat ze in het huwelijksbootje gaat stappen met regisseur Eshref Reybrouck. Dat deed de presentatrice door een foto van Eshref samen met hun zoontje Jools (1) te delen. «Ik heb JA gezegd! Tegen de man met wie ik stokoud wil worden, met wie ik de wereld - desnoods per rollator - wil ontdekken tot we erbij neervallen, met wie ik deze kleine Mowgli wil grootbrengen tot een man die respectvol en met ‘n open blik naar de mensheid kijkt, met wie ik ontelbare vreugdes en avonturen wil beleven maar ook de verdrietjes op ons pad wil trotseren, op wie ik kan bouwen en die mij en Bill gelukkig maakt», aldus Cath.

Enkele bekende gezichten hebben het koppel al gefeliciteerd, zoals Tatyana Beloy, Eline De Munck, Evi Hanssen en Ben Roelants.

De presentatrice was 15 jaar lang samen met sportjournalist Frank Raes, met wie ze een zoon Bill (11) heeft.