Camille Dhont breekt met vriend: «Ik zal wel iemand leren kennen als dat moet gebeuren»

Camille Dhont heeft het afgelopen jaar enorme stappen gezet in haar carrière, maar op liefdesgebied heeft ze minder geluk. De 20-jarige ‘Vuurwerk’-zangeres is immers niet meer samen met Tim Tielemans, de man waarmee ze zo’n twee jaar een relatie had.

Niets forceren

Het was fans als opgevallen dat Camille op enkele grote events - zoals de uitreiking van ‘Zomerhit 2021’ en de première van de nieuwe James Bond-film ‘No Time to Die’ - niet meer vergezeld werd door Tim. En nu bevestigt ze de breuk. «Ik heb het superdruk en ik voel me goed alleen. Ik heb op dit moment geen zin om te daten. Ik geloof dat je niks moet forceren. Ik zal wel iemand leren kennen als dat moet gebeuren», vertelt ze in Dag Allemaal.

Bij Regi blijven logeren

Tim zou intussen een nieuwe vriendin hebben, maar Camille blijft dus voorlopig vrijgezel. Enkele maanden geleden deden de geruchten de ronde dat Regi Penxten, die begin dit jaar brak met zijn vrouw Elke Vanelderen, iets zou hebben met Camille. Zelf ontkent hij die vermoedens, maar geeft hij wel toe dat ze een goede klik hebben. «Die naam valt inderdaad geregeld op de sociale media. Ik snap wel waar dat vandaan komt. We hebben samen veel tijd gestoken in haar album ‘Vuurwerk’ en Camille is hier regelmatig blijven logeren. Het klikt supergoed tussen ons. (...) Laat er nog maar even een waas van mysterie zijn. Niemand moet weten wat ik allemaal uitspook. Laat ze maar gokken. Ik vind dat wel leuk», zei Regi daar eerder over.