Camila Cabello waagt zich op straat in weinig verhullende outfit: «Hoe kan je zo mooi zijn?!» (foto)

De 25-jarige Cubaans-Amerikaanse zangeres vertoeft momenteel in de Engelse hoofdstad om promotie te maken voor haar nieuwe album ‘Familia’. Ze treedt binnenkort tevens op in Birmingham, waar ze mee centjes helpt inzamelen op het ‘Concert For Ukraine’.

Doorzichtig

Terwijl ze door de Londense straten liep, droeg ze een prachtige outfit van Dries van Noten. Opvallend, want een stuk van haar boezem is zichtbaar, iets waar ze zelf ook wel luchtig over deed. «I may not have overboobs but I do have underboobs», knipoogde ze op Instagram.

Complimenten

Haar volgers reageerden massaal op de kiekjes. «Het belangrijkste is dat jij je er goed in voelt», «Perfectie», «Hoe kan je zo mooi zijn?!», en «Je bent een ster, maar je gedraagt je zo normaal. Dat siert je enorm», lezen we onder meer in de reacties.

