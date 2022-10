Cameron Vandenbroucke toont in bikini haar bolle buikje: «Je begint het al goed te zien!» (foto)

Cameron Vandenbroucke, de dochter van wielerlegende Frank Vandenbroucke, heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze haar zwangere buikje in de kijker zet. «Mooi rond buikje al», klinkt het in de reacties.

In augustus kondigden Cameron Vandenbroucke (23) en haar partner Tim Merlier (29) het heuglijke nieuws aan dat ze in februari mama en papa worden. Intussen is Cameron 5 maanden zwanger en momenteel geniet ze van de rust in Dubai. Ze deelde enkele kiekjes waarop ze in bikini aan het zwembad zit. «Geen beter gevoel dan de beweging van leven in je buik», schrijft ze erbij.

Wondertje

Haar volgers reageren erg enthousiast. «Mooi rond buikje al. Genieten maar, samen met Tim», «Je begint het al goed te zien! Je ziet er fantastisch uit!», «Dat zal een mooi wondertje zijn», en «Niets leuker dan zwanger zijn en mama worden», klinkt het onder meer in de reacties.