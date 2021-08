Biograaf maakt «werkelijke oorzaak» van dood Elvis Presley bekend

Elvis Presley is niet overleden vanwege vermeend drugsgebruik, maar door ‘slechte genen’. Althans, dat claimt Sally Hoedel, de auteur van het nieuwe boek ‘Elvis: Destined To Die Young’. De zanger overleed op 42-jarige leeftijd, in 1977. Volgens Hoedel komt dat mede omdat de opa en oma van Elvis (aan zijn moeders kant) volle neef en nicht van elkaar waren. Dat meldt NME.

Binnen de familie van Elvis’ moeder zijn meerdere familieleden op jonge leeftijd overleden, schrijft Hoedel. Bijvoorbeeld drie ooms, en Elvis’ moeder Gladys, zij overleed op 46-jarige leeftijd. «Het is opvallend om te zien hoe slecht het met de gezondheid van die familie gesteld was. Elvis is overleden aan een aantal bij zijn geboorte doorgegeven fysieke afwijkingen. Hij is altijd weggezet als een rock ‘n roll ‘dude’, die teveel drank en pillen tot zich nam maar in feite bleek zijn lichaam genetisch niet in orde te zijn.»

«Werkelijke oorzaak» dood Elvis Presley

Volgens de auteur is het tijd om Presley in «een meer humaan daglicht te stellen». «Al die jaren is de schijn opgehouden over zijn dood, maar daarmee doe je hem tekort. Hij heeft onze cultuur vorm gegeven en werd een wereldster, maar in feite was hij lichamelijk zwak en ging hij maar door om zijn familie te kunnen onderhouden. En die familie is ook vaak weggezet als een stel ‘hillbillies’, maar vergeet niet dat er destijds soms geen andere keuze was dan binnen je familie te trouwen, bijvoorbeeld vanwege armoede.»

Presley zou volgens Hoedel een ster zijn geweest in het verbergen van zijn fysieke tekortkomingen. «Dat mocht natuurlijk niemand weten, want dan zou zijn imago als een zeepbel uit elkaar spatten. Hij kreeg veel medicijnen toegediend en in combinatie met alcohol en ongezond, vet eten is dat een regelrechte ramp geworden. Ook Elvis’ arts gaat niet vrijuit, dokter George C. Nichopoulos. Hij zag ‘The King’ voor zijn neus afglijden maar bleef hem desondanks medicijnen voorschrijven die je niet bij een gewone apotheek kon halen. Hij was zeker ook een vriend van Elvis, maar de zanger werd zo afhankelijk van die rotzooi dat het hem alleen maar meer de afgrond indreef. Daardoor is de rol van ‘Dr. Nick’ ook discutabel te noemen.»