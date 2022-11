Billie Eilish stelt haar nieuwe vriend voor aan het grote publiek, maar krijgt meteen kritiek

De geruchten deden al even de ronde, maar deze week bevestigde Billie Eilish (20) het nieuws: ze heeft een relatie met Jesse Rutherford (31), een Amerikaanse singer-songwriter. Dit weekend stelde de ‘Bad Guy’-zangeres hem voor het eerst voor aan het grote publiek, op een rodeloperevent voor het LACMA Art + Film Gala in Los Angeles. Het koppel ziet er dolgelukkig uit, maar toch zijn niet alle fans even enthousiast over haar nieuwe relatie.

Zaterdagavond daagden Rutherford en Eilish samen op in een Gucci-pak op de rode loper. Ze waren beiden gewikkeld in een gigantisch deken in de print van het Italiaanse merk. Daaronder droegen ze een bij elkaar horende pyjamaset: Eilish droeg een slipdress, Rutherford een zijden pyjama. Ze hadden het duidelijk naar hun zin, en lachten breed naar de camera.

AFP / M. Tran

AFP / M. Tran

AFP / M. Tran

Ongepaste Halloweenfoto

Op Halloween maakte Billie Eilish haar relatie bekend via een Instagram-post, waarin ze niet alleen haar kostuum deelde, maar ook een foto van haar nieuwe partner. Voor de festiviteiten was Eilish verkleed als een baby, en Rutherford als een oude grijze man (zie de tiende foto).

Volgens fans zijn die kostuums niet toevallig gekozen. Toen begin oktober de eerste geruchten de ronde deden over de relatie van de twee, kwam er al heel snel kritiek op het grote leeftijdsverschil tussen beiden: Billie Eilish is amper 20 jaar oud, terwijl Rutherford er 31 is. Fans delen ook massaal een foto van hen uit 2017: de zangeres was toen slechts 15, terwijl Rutherford 26 was. Volgens fans zou het leeftijdsverschil tussen beiden te groot zijn, en zou er ook een ongepaste machtsverhouding geweest zijn. Dat de twee nu ook de spot lijken te drijven met die bezorgdheden, schoot bij fans in het verkeerde keelgat: «Het Halloweenkostuum van Billie Eilish en Jesse Rutherford is ziek en gestoord», schrijft iemand op Twitter. «Zeker gezien het leeftijdsverschil en de ongelijke machtsverhouding. Het is niet grappig, of chic, of spottend. Het is verontrustend en de volwassenen in haar omgeving stellen wederom teleur.»

«Die Halloween-foto zal haar nog achtervolgen in een aantal jaar wanneer ze ouder is en beseft dat een 31-jarige niets te zoeken heeft bij iemand die zo jong is», reageert ook iemand op Instagram.