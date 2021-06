Billie Eilish onder vuur voor opgedoken racistisch filmpje: «Moet ervan kotsen dat ik dat ooit gedaan heb»

Popsensatie Billie Eilish heeft zich verontschuldigd voor een recent opgedoken filmpje waarin ze zich racistisch uitlaat tegenover Aziaten. «Ik wist op dat moment niet dat het een beledigende uitdrukking was», aldus Eilish, die naar eigen zeggen destijds 13 of 14 was.

Het gaat om een montage van oude filmpjes van Eilish dat sinds begin deze maand de ronde doet op TikTok. In de clip is te zien hoe Billie het nummer ‘Fish’ van de rapper Tyler, the creator playbackt. Ze lipt daarbij ook het woord ‘ch*nk’ mee, een scheldwoord dat verwijst naar de oogvorm van sommige Aziaten. Ook lijkt Eilish een niet-Westers accent belachelijk te maken door met een gek stemmetje te praten. Niet oké, vinden sommige van haar fans. Vooral in China schieten de beelden in het verkeerde keelgat. Enkele Chinese fans zouden zelfs pleiten voor een boycot van de 19-jarige popster.

Een reactie van Eilish zelf liet niet lang op zich wachten. Op haar Instagram Stories pende de zangeres dinsdag een uitgebreide verontschuldiging neer. «Velen van jullie hebben me gevraagd hierop te reageren en dat wil ik doen, want ik word neergezet als iemand die ik niet ben», steekt ze van wal. «Ik was toen 13 of 14 en op dat moment wist ik niet dat het een beledigende uitdrukking was voor mensen uit de Aziatische gemeenschap. Ik ben geschokt en beschaamd en moet ervan kotsen dat ik dat woord ooit heb geplaybackt. Ik had voor dit liedje nog nooit van dat woord gehoord. Ongeacht mijn onwetendheid en leeftijd toen, is er geen excuus voor het feit dat dit kwetsend was. En dat spijt me.»

Platform gebruiken Wat de andere beschuldiging betreft - het belachelijk maken van een niet-Westers accent -, heeft Eilish in plaats van verontschuldigingen een uitleg klaar. «Je ziet hoe ik praat met een gek, brabbelend, verzonnen stemmetje. Ik begon zo’n stem te gebruiken toen ik een kind was en doe dat nu al mijn hele leven als ik praat tegen mijn huisdieren, vrienden en familie. Het is volledig gebrabbel en ik deed gewoon gek. Het is op geen enkele manier een imitatie van iemand of een andere taal, accent of cultuur, niet in het minst.»