Billie Eilish breekt met vriend, die reageert op geruchten over vreemdgaan

Na ruim een jaar is het sprookje tussen Billie Eilish (20) en Matthew Tyler Vorce (29) voorbij. Op sociale media deden de laatste tijd geruchten de ronde dat Vorce haar bedrogen zou hebben, maar dat ontkent de Amerikaanse acteur nu met klem. «Er is niemand vreemdgegaan. Relaties gaan voorbij. Zo eenvoudig is het. Roddels verzinnen en LIEGEN op het internet is gevaarlijk», schrijft hij op Instagram.

Haatberichten

Eilish en Vorce werden voor het eerst samen gespot in april van vorig jaar, toen ze met hun tweetjes in een koffiebar zaten. Vorce viel niet in de smaak bij de fans van Eilish. Hij kreeg regelmatig haatberichten over zich heen. Eilish heeft nog niet gereageerd op het nieuws over hun break-up.