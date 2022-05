Bill Murray geeft toe dat hij zich ongepast gedroeg op set: «Ik dacht dat ik iets grappigs deed»

De opnames van het filmdebuut van regisseur Aziz Ansari ‘Being Mortal’ liggen al een grote week stil door een klacht tegen Bill Murray. De klacht kwam van een vrouw die de 71-jarige acteur beschuldigt van ongepast gedrag. Studio Searchlight Pictures is intussen een onderzoek gestart. Aanvankelijk beschreef Murray het incident nog als een «meningsverschil», maar in een interview met CNBC geeft hij nu meer uitleg.

Niet grappig

«Ik dacht dat ik iets grappig deed, maar het werd niet zo opgevat», klonk het bij Murray. «De filmstudio wou het juiste doen en wil het nu allemaal onderzoeken, dus ze hebben de productie stilgelegd.» Hij en de vrouw zijn onderling in overleg en «proberen vrede te sluiten met elkaar». «We zijn allebei professionals. We houden van elkaars werk. We vinden elkaar leuk.» Toch is het nog niet duidelijk of de opnames hervat zullen worden en of hij nog meewerkt aan de film. «Ik denk dat als je het niet met elkaar kunt vinden en elkaar niet kan vertrouwen, het geen zin heeft om samen verder te werken of om ook een film te maken.»

Humor verandert

Murray zegt wel dat hij geleerd heeft van het incident. «De wereld is anders dan toen ik klein was. Wat ik vroeger als kind grappig vond, is nu niet per se nog grappig. Dingen veranderen, tijden veranderen, dus het is belangrijk om bij te leren.» Hij voegde er nog aan toe dat enkel «droevige honden niets meer bijleren». «Ik wil geen droeve hond zijn en ik heb ook niet de intentie om er een te worden.»

Filmstudio Searchlight Pictures bevestigt dat de productie stilgelegd is, maar geeft verder geen commentaar op het incident. Het is niet geweten over welke vrouw het gaat of waarover de klacht exact gaat. Volgens de New York Post zou het gaat om handtastelijkheden. Murray zou verschillende vrouwen vaak aangeraakt hebben, maar niet op intieme plekken en «op een grappige manier». Vrouwen voelden zich naar verluidt ongemakkelijk bij zijn gedrag.