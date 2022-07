Betty uit ‘Big Brother’ toont in badpak haar maatje meer: «Je ziet er nog altijd goed uit!» (video)

Betty Owczarek heeft een filmpje gedeeld waarin ze in badpak een dansje doet. Ze geeft zelf aan dat ze een flink stuk bijgekomen is, maar dat ze zich goed in haar vel voelt. Haar volgers reageren erg enthousiast.

Herinner je je de allereerste editie van ‘Big Brother’ in 2000 nog? Dan weet je allicht maar al te goed wie Betty Owczarek is. De goedlachse blondine telt nu 46 lentes en weegt meer dan 100 kilogram. Dat deelde ze trots mee in een - intussen verwijderd - bericht op sociale media. «De 100 kg voorbij. En eigenlijk kots- en kotsbeu om me te moeten verstoppen en me ervoor te moeten excuseren of verantwoorden. Ja, ik weet dat ik ben aangekomen, want ik heb ook een spiegel en zelfs een weegschaal. En oh ja, ik was vroeger magerder en ben veel veranderd 22 jaar na ‘Big Brother’, madame en meneer. Een gans leven op een krop sla en twee croutons leven interesseert me niet meer. Ik wil gewoon nog serieus zijn als het nodig is en leute maken als ik het nodig vind én met vetkwabben, het zij zo. Ik ben wie ik ben. En nu feesten!», schreef ze.

Bewondering

Enkele dagen geleden deelde ze een TikTok-filmpje waarin ze in badpak een grappig dansje doet. «Een paar kilogram meer plezier. Goed in mijn vel. Dieet is altijd voor morgen», knipoogt ze erbij. Haar volgers bewonderen haar moed en overladen haar met complimenten. «Nog altijd even knap», «Je straalt! Niet wakker liggen van negatieve reacties», «Groot gelijk! Laten zien dat je je goed voelt», «Blij dat je zoiets ook wilt/durft te posten. We zijn met veel meer dan we denken...», «Geweldig Betty, je ziet er trouwens nog altijd goed uit!», «Geen complexen, prachtig!», en «Waar zit die 100 kilo? Valt nog mee», lezen we onder meer in de reacties.