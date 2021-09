Belandt de stalker van ex-Miss België Ilse Demeulemeester straks in de cel?

Op 22 april 2013 bracht Demeulemeester haar zoontje naar school. Op de parking van haar woning dook plots de wagen van P. op waarna die frontaal inreed op haar Porsche en vluchtmisdrijf pleegde. Kort nadien daagde de auto van de 65-jarige man opnieuw op en stormde hij voor een tweede keer af op haar auto. Behalve wat nekpijn kwam de ex-Miss België er met de schrik vanaf.

Niet de gehoopte liefde

De steenrijke P., die eigenaar is van de bekende Antwerpse frituur Number One, had de jaren voordien veel over om de liefde van Demeulemeester voor zich te winnen. Zo kocht hij haar juwelen ter waarde van 80.000 euro en kreeg ze twee Porsches van hem cadeau. Alles samen zou de voormalige Miss België spullen gekregen hebben aan een bedrag van 2,8 miljoen euro.

Maar de gehoopte liefde kreeg P. niet van Demeulemeester. Dat zette kwaad bloed bij hem en hij begon haar te stalken. De frituureigenaar dook op aan haar huis, viel enkele familieleden van haar lastig en vernielde onder meer de etalage van haar juwelierszaak. Deze laatste feiten ontkende hij. Over de dubbele aanrijding sprak P. van ‘een ongelukje’.

P. kaatst de bal terug

Na die dubbele aanrijding werd de frituureigenaar aangehouden. Op dat moment diende hij klacht in tegen Demeulemeester voor oplichting en afpersing. De raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen beslisten nadien dat de ex-Miss België in die zaak buiten vervolging werd gesteld. Wel werd ze doorverwezen voor witwassen en die zaak komt op 5 oktober voor de rechtbank. Joris Van Cauter, de advocaat van P., had graag gehad dat beide zaken op hetzelfde moment verschenen omdat ze beiden met elkaar verbonden zijn.

Deze zaak over P. werd voorlopig opgeschorst en gaat verder op 15 september.