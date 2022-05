Bebe Rexha poseert in weinig verhullend badpak: «Wow, wat een droomlichaam!» (foto)

Een tijdje geleden liet Bebe Rexha weinig van zich horen op sociale media. Dat kwam naar eigen zeggen omdat ze zich niet goed voelde. «Ik heb de laatste tijd weinig gepost omdat ik niet goed in mijn vel zit. Heel eerlijk, dat is écht de enige reden», klonk het toen.

Uitgesneden badpak

Intussen heeft de 32-jarige ‘Last hurrah'-zangeres haar zelfvertrouwen helemaal teruggevonden. Dat maakt ze duidelijk met drie foto’s waarop ze een opvallend uitgesneden badpak draagt. Op de eerste twee foto’s draagt ze er nog een rok over, maar op het derde kiekje is die plots verdwenen. «Samen kan de wereld van ons zijn. Swipe voor een klein cadeautje», knipoogt ze erbij.

Perfectie

De meerderheid van haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Wat ben je knap zeg», «Wow, wat een droomlichaam!», «Nee, ik kan dit niet aan!», «Je bent gewoonweg perfect», en «Mocht ik een vrouw zijn, dan zou ik heel jaloers zijn op je lichaam», lezen we onder meer. Anderen vinden de foto’s dan weer onnodig. «Ik respecteer je, maar waarom doe je dit?», en «Wat is dat voor een outfit? Dan kan je evengoed naakt zijn», wordt er ook gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.