Baby van legendarische ‘Nervermind’-hoes klaagt Nirvana aan wegens seksueel misbruik

Op de cover van Nevermind, het meest succesvolle album van rockband Nirvana, is de inmiddels 30-jarige Spencer Elden te zien als een vier maanden oude baby in een zwembad. Elden zegt dat hij onmogelijk toestemming kon hebben gegeven voor het gebruik van de foto omdat hij destijds vier maanden oud was. Maar ook zijn ouders, die 200 dollar kregen voor de korte fotoshoot, zouden nooit een contract hebben getekend om het gebruik van de beeltenis toe te staan. Elden stelt tevens dat de naakte afbeelding kinderpornografie is. «Mijn echte identiteit en wettelijke naam voor altijd zijn verbonden aan de commerciële seksuele uitbuiting die hij als minderjarige heeft ondergaan», klinkt het in de aanklacht.

Volgens zijn advocaat, Robert Lewis, doet de toevoeging van het dollarbiljet op de cover de minderjarige er als een «sekswerker» uitzien. «Hij heeft permanente schade opgelopen», klinkt het nog. «Inclusief extreme en permanente emotionele problemen die zich ook fysiek uiten, levenslang verlies van z’n inkomenscapaciteit en het verlies van levensvreugde». Elden eist nu minstens 150.000 dollar schadevergoeding bij elk van de vijftien aangeklaagden. Onder hen zijn bassist Krist Novoselic, drummer Dave Grohl, de beheerder van de erfenis van Kurt Cobain, de weduwe van Cobain (Courtney Love) en fotograaf Kirk Weddle.

Kwaad

In het verleden leek Spencer Elden nochtans weinig problemen te hebben met de albumcover. Hij deed de beroemde pose op verschillende momenten in zijn leven nog eens na en liet ook ‘Nevermind’ op zijn borst tattoeëren. Maar in 2016 klonk de eerste kritiek. «Wat als ik het niet oké vind om mijn penis aan iedereen te tonen? Ik heb niet echt een keuze. Eigenlijk ben ik er best kwaad om», aldus Elden in een interview met het Australische GQ. «Iedereen denkt dat je hier geld aan verdient. Dan heb je een afspraakje met een mooie vrouw, en dan ontdekken ze dat je er helemaal niets aan verdient en laten ze je zitten. Mensen denken dat je cool bent omdat je de Nirvana-baby bent. Maar het is verdomd raar.»