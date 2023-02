Bab Buelens overladen met complimenten op lingeriefoto: «Alle stukjes van je goddelijke lijf zijn prachtig»

Bab Buelens krijgt heel wat bewondering van haar volgers nadat ze een lingeriefoto deelde. «Je ziet er stralend uit», is de algemene teneur.

Bab Buelens vertoeft momenteel in Parijs voor een fotoshoot. De 28-jarige voormalige ‘Familie’-actrice deelde vanuit haar hotelkamer een foto waarop ze in lingerie voor de spiegel poseert. «Hallo van mij tijdens een les in zelfliefde», schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar volgers sparen de superlatieven niet. «Je bent een hele mooie vrouw met een prachtig lichaam», «Alle stukjes van je goddelijke lijf zijn prachtig», «Knappe selfie! Je ziet er stralend uit met je mooi lingeriesetje», en «Allermooiste», lezen we onder meer in de reacties.