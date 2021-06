Bab Buelens overladen met complimenten na bikinifoto: «Dat is tenminste een echt vrouwenlichaam»

De 27-jarige zangeres, model, actrice en presentatrice vertoeft momenteel met haar echtgenoot Vincent Banić in Kroatië. Daar poseerde ze in badkleding van het Italiaanse kledingmerk Tezenis.

Reactie van Vincent

De foto werd massaal geliket door haar 207.000 volgers. Ook haar kersverse echtgenoot reageerde vol bewondering op het kiekje met drie emoticons waarmee hij duidelijk maakt dat hij het warm krijgt van haar foto. «Wat een gelukzak!», grapt iemand op de reactie van Vincent. «Wat een knappe vrouw», «Topper», «Mooi en sexy», en «Dat is tenminste een echt vrouwenlichaam», lezen we ook in de reacties.