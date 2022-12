Azealia Banks zal nooit meer in Australië optreden: «Ik had er de meest racistische ervaring van mijn leven»

De Amerikaanse rapper Azealia Banks heeft gezworen dat ze nooit nog zal optreden in Australië. Dat kondigde ze aan via Instagram. Ze zegde haar show in Brisbane dinsdagavond last minute af en raasde door over hoe miserabel Australië haar maakt. Ze noemt daar optreden de «meest racistische, meest ontmoedigende ervaring van haar f****** leven.»

Azealia Banks was gepland voor drie Australische concerten: Sydney, Brisbane en Melbourne. Alle concerten startten deze week al op een valse noot, want de 212-rapper moest alle concerten met een week uitstellen vanwege visaproblemen. Sommige concerten werden paar uren voordien afgezegd.

«Andere cultuur»

Dinsdag kwam het nog tot een dieptepunt, toen ze eveneens last minute het concert in Brisbane annuleerde vanwege haar slechte ervaringen met de stad. «Het spijt me zo erg – eigenlijk spijt het me niet – maar luister: de laatste keer toen ik in Brisbane was, gooiden jullie shit op het podium en raakten jullie me nét niet met een fles frisdrank in mijn gezicht», zegt Banks in een video die inmiddels verwijderd is. «Dat was de meest racistische, ontmoedigende ervaring uit heel mijn f****** leven.»

«In Sydney en Melbourne wil ik echt nog spelen. Maar jullie hebben echt een compleet andere cultuur hier», gaat ze verder. «Ik ben te ver weg van huis... Ik ben een prachtige zwarte vrouw en ik ga niet voor een of ander publiek van witte mensen gaan staan die shit naar me gooien. Ik heb daar helemaal geen spijt van. Helemaal niet», sluit de popster haar betoog af. «Take the L and smoke it.»

Gecanceld... of niet?

Enkele uren later liet Banks in een nieuwe video weten dat het optreden alsnog zou doorgaan, met extra veiligheidsmaatregelen. Alles dat als een projectiel gezien zou kunnen worden, moest in de locker. «Geen sleutels, geen muntjes, geen haarborstels, geen vapes, geen aanstekers, geen drankjes op de dansvloer. Het moment dat er iets stoms gebeurt, ga ik weg.»

«Dit is mijn allerlaatste tournee in Australië», besluit ze. «Deze plek maakt me extreem miserabel. Ik ben te zwart en mooi hiervoor.»

Uiteindelijk lieten de organisatoren tot slot alsnog weten dat het concert in Brisbane niet doorging «vanwege onvoorziene omstandigheden.»