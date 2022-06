Avril Lavigne onthult toekomstplannen: «Ik kan allerlei soorten soep maken»

Twintig jaar na de verschijning van haar debuutalbum ‘Let Go’, onthult Sk8er Boi-zangeres Avril Lavigne haar ambitieuze toekomstplannen in een interview met The Guardian. Zo droom ze van een album met kerstnummers, een make-uplijn en... een eigen kookboek: «Ik kan alles maken.»

Avril Lavigne heeft doorheen haar muzikale carrière enkele onvergetelijke hits gescoord: Sk8er Boi, Complicated, Girlfriend, What the Hell, I’m with You zijn maar een greep uit haar poprockhits. Al liggen de glorietijden, waarin ze steevast uitgedost was in een cargobroek en stropdas, al bijna twee decennia achter haar. Het uitgelezen moment voor de zangeres om haar talenten ook in andere domeinen in te zetten.

Saus

Zoals voor een kookboek, dus. De Canadese is een keukenprinses, naar eigen zeggen: «Mijn typerende gerecht is gourmet», vertelt ze aan the Guardian. «Ik kan alles! Pasta, saus, veganistisch, salades, soep… Ik kan alle soorten soep maken.»

Al stoppen de ambities van de 37-jarige niet bij een kookboek. Ze zegt dat ze eindelijk ook een regisseur gevonden heeft voor de verfilming van haar hit uit 2002 ‘Sk8er Boi’ – over een meisje dat zich te goed voelt voor een skater. «Ik kan niet wachten om het proces van filmmaken eigen te maken. Ik denk dat ik meer films zal willen maken.»

Tot slot wil ze ook graag samenwerken voor een nummer met Travis Barker, lid van Blink-182 en kersvers echtgenoot van Kourtney Kardashian. Al gaat ze eerst nog op tournee met Machine Gun Kelly, met wie ze ook graag een collab wil.