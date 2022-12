Astrid Coppens deelt borstvoedingsvideo: «Zo mooi dat je dit toont!»

Astrid Coppens heeft een video gedeeld waarop te zien is dat ze borstvoeding geeft aan haar kersverse dochtertje. «Tijdens deze mooie momenten kan ikzelf ook eventjes tot rust komen», klinkt het.

Een kleine twee maanden geleden werd Astrid Coppens voor de tweede keer mama. Ze beviel van een meisje dat luistert naar de naam Joey-Lee Coppens. Ook leuk dus voor Billie-Ray, die intussen 2,5 jaar jong is.

Moedermelk

De 39-jarige bekendheid kiest - net als bij haar eerste kind - voor borstvoeding. Ze deelde op sociale media een video waarop ze haar baby voedt. «Ondertussen is Joey-Lee 7 weekjes jong. Zo blij dat ik haar nog steeds mijn moedermelk kan geven. Tijdens deze mooie momenten kan ikzelf ook eventjes tot rust komen», schrijft ze erbij.

Koesteren

Haar volgers bewonderen het feit dat ze er zo open over is en herkennen het gevoel. «Bedankt om dit te delen! Dit is het mooiste wat je als mama kan doen voor je kind», «Zo’n zalig gevoel. Zo gezond. Prachtig!», «Momenten om te koesteren...», «Zo mooi dat je dit post!», en «Super dat je dit doet! Niets beter dan dit voor je kinderen. Je eigen moedermelk en de beste antistoffen», wordt er gereageerd.