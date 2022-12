Ann Van den Broeck heeft goed nieuws over haar strijd tegen kanker: «Het is gebeurd!»

Musicalactrice Ann Van den Broeck heeft een update gegeven over haar behandeling tegen borstkanker. Ze werd intussen dan toch geopereerd, met succes. «De weg kan lang en hobbelig zijn, maar alles komt altijd goed!», is ze positief.

Enkele maanden geleden deelde Ann Van den Broeck mee dat ze aan borstkanker lijdt. Ze startte meteen een behandeling met chemotherapie. Twee weken geleden moest ze normaal onder het mes gaan, maar omdat ze koorts had, kon die belangrijke operatie niet doorgaan.

Naar lichaam luisteren

Vandaag gaf de 46-jarige zangeres mee dat de operatie vorige week doorgegaan is. «Oh jawel, het is gebeurd! Afgelopen donderdag dan tóch succesvol geopereerd. Nog even wachten op het resultaat van het weefsel-onderzoek, maar hoppa! Mijn port-à-cath werd ook verwijderd. Dank dank dank! Ik heb mezelf gisteren uit de zetel gesleurd om 20 minuten door de kou te wandelen bij wijze van nieuwe, frisse start. Mijn plan voor de laatste maand van dit jaar? Nog veel slapen, rustig recupereren, luisteren naar mijn lichaam, langzaam beginnen te bewegen, genieten met vrienden en familie en doen wat me energie geeft en me gelukkig maakt! De weg kan lang en hobbelig zijn, maar alles komt altijd goed!», schrijft ze op Instagram.

Steunberichten

Ze krijgt enorm veel steun van haar volgers. «Oh goed zo! Rusten en genieten, goed plan!», «Proficiat! Blijf luisteren naar je lijf, de enige eerlijke raadgever», «Geweldig nieuws! Je bent een straffe madam en zo blij voor jou, dikke kus! Keep the spirit», lezen we onder meer in de reacties.