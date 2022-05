Alison Van Uytvanck heeft de liefde opnieuw gevonden (foto)

Een half jaar nadat bekend raakte dat Alison Van Uytvanck en mede-tennisster Greet Minnen uit elkaar gingen, heeft Alison een nieuwe liefde in haar leven. De 28-jarige tennisster, die vorige week in de tweede ronde uitgeschakeld werd op Roland Garros, is samen met Emilie Vermeiren.

Hartje

Ze deelde een kiekje van hun tweetjes voor de Eiffeltoren. «From Paris with Love», schrijft ze erbij. Emilie antwoordde met een liefdevolle reactie. «Omdat met jou alles zo veel leuker is», reageerde ze met een hartje erbij.

Enthousiasme

Haar volgers zijn erg blij voor hen. «Zo mooi dat jullie elkaar gevonden hebben, en in Parijs zijn», «Toppers», en «Geniet van elkaar», klinkt het in de reacties.