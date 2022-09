Voodoo Village, het festival voor groene fans van technobeats

Op zaterdag 10 en zondag 11 september vindt aan ’s Gravenkasteel in Humbeek (een deelgemeente van Grimbergen) het elektrofestival Voodoo Village plaats. Er worden naar schatting meer dan 12.000 bezoekers per dag verwacht, met name door de sterke line-up.

Ben je nog op zoek naar een festival voor dit weekend? Waarom ga je eens niet naar Grimbergen, en meer bepaald de bossen naast het Kasteel van Humbeek (ook bekend als ’s Gravenkasteel)? Daar kun je op 10 en 11 september losgaan op het elektronische muziekfestival Voodoo Village, dat zijn grootste editie tot nu toe zal beleven. Twee dagen lang kunnen de festivalgangers kennismaken met een line-up van 80 artiesten, die op 6 verschillende podia zullen tonen wat ze in hun mars hebben. Âme, Keinemusik (&ME b2b Rampa b2b Adam Port), Pan-Pot, Monolink, Mind Against, Axel Boman, Damian Lazarus, Stavroz, Recondite... allemaal maken ze zich klaar voor een onvergetelijk weekend.

Naast muziek is er de Voodoo Bazaar, een markt die zich uitstrekt over 400 vierkante meter. Daar zullen de bezoekers «temidden van het festival een oase van rust, kleur, muziek en dromen» vinden. De markt vindt plaats in een bohemian tent, waar je in de typische Voodoo-sfeer allerlei unieke koopjes op de kop kan tikken: kleding, juwelen, make-up, badmode, voor elk wat wils.

Het belang van ecologie

Het festival zal ook bijzondere aandacht schenken aan het milieu. De organisatoren hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen met Ecofest om een duurzaam en afvalvrij festival op touw te zetten. Zo heeft het festival besloten om nieuwe bomen aan te planten, biologisch afbreekbare dankbekers en rietjes te gebruiken en ook composteerbare borden en bestek in te zetten die geen enkel spoor nalaten. «Op die manier willen we vanuit ecologisch en economisch standpunt een zo groot mogelijke positieve impact creëren», zeggen de organisatoren. «Dit houdt ook in dat we ons personeel en onze onderaannemers zo optimaal mogelijk inzetten. Voodoo Village wil blijven bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen. We moeten ons allemaal bewust zijn van de impact die we hebben op onze planeet. Beetje bij beetje hopen we onze bezoekers te sensibiliseren.» Het festival ondersteunt daarnaast verschillende sociale projecten in Grimbergen en omstreken.

De organisatie heeft ook zorgvuldig nagedacht over de transportmiddelen die de bezoekers naar het festivalterrein moeten brengen. Je kunt bustickets kopen om vanuit verschillende grote Belgische steden (waaronder Brussel) naar het festival te reizen. Als je het veel origineler wil aanpakken, dan kun je zelfs een boot nemen die vanuit Brussel over het kanaal van Willebroek naar Grimbergen vaart. Aan boord vind je behalve (ongetwijfeld) aangenaam gezelschap ook goeie muziek en de nodige versnaperingen. Het is de perfecte manier om in de juiste stemming te geraken voor je in Voodoo Village aankomt. Het vertrekpunt in Brussel is bij Tour & Taxis, en ongeveer een uur later meert de rivierboot op een goeie honderd meter van het festivalterrein aan. De terugreis maak je met de bus.

Wat schaft de pot?

Liefhebbers van de Belgische keuken kunnen op twee oren slapen: zij blijven tijdens het festival niet op hun honger zitten. De festivalgangers kunnen terecht bij verschillende eetstandjes met diverse culinaire specialiteiten en bijzondere bieren. Nestel je met je vrienden in een gezellig hoekje en smullen maar!

De echte fijnproevers kunnen zich dan weer in een speciaal gebouwde serre laten verleiden door de keukentalenten van chef-koks Wout Bru en Jules Koninckx en slager Luc De Laet. Voor 125 euro kun je er smullen van een ‘surf & turf’-menu, dat rood vlees combineert met zeevruchten. Het adembenemende uitzicht op het festival en de omringende natuur krijg je er gratis bij. De hele culinaire ervaring duurt 3 uur, en alle drankjes zijn inbegrepen.