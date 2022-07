Van een coming of age-verhaal tot een broeierige debuutroman: zomerboeken voor jong en oud

Vissen met gedichten

Visjes

Joost Oomen, Prometheus, 206 p.,

20 euro

Midden in de coronacrisis worden auteur Joost Oomen en fotografen Mirka Farabegoli en José Witteveen uitgenodigd op het eiland Salina, ten noorden va n Sicilië. Met haar uitgestorven vulkanen, vuurtoren en azuurblauwe zee is het een ideale vakantiebestemming, maar de toeristen zijn ver te zoeken tijdens de pandemie. Daarom heeft Oomen een plan: hij wil er vissen vangen met een zelfgeschreven gedicht en zo vakantiegangers lokken die de literair geïnteresseerde vissen met hun eigen ogen willen zien. Je volgt zijn project in stukjes en brokjes in zijn logboek, maar meer nog leer je het eiland kennen via de heerlijke observaties en ontmoetingen met de bewoners: de vissers in de haven, de vrouw van de boekhandel onder het kunstenaarsappartement, de burgemeester die een visvergunning moet verlenen… Het lijkt wel alsof je tijdens het lezen zelf op het eiland vertoeft. En of die vissen zullen bijten, doet er allang niet meer toe.

****

Dromen

Ik win nooit iets

Evelien De Vlieger, Ruth De Jaeger (ill.), Querido, 109 p., 16,99 euro, 6+

Nelle is een vrolijk meisje, een dromer. Wanneer ze bij de bakker te veel geld terugkrijgt, besluit ze daarmee een lotje voor de tombola te kopen. Ze voelt zich wel wat schuldig, want haar ouders hebben al zo weinig geld. Bovendien heeft ze nog nooit iets gewonnen, dus waarschijnlijk wordt het toch niets. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit: Nelle wint en mag samen met haar ouders op vakantie - met het vliegtuig, in een hotel, op een warm eiland! Dit vrolijke boek neemt eerste lezers mee op een zonnig avontuur vol dromen die werkelijkheid worden.

****

Broeierige dagen

D e lichtjaren

J ens Meijen, De Bezige Bij, 240 p., 21,99 euro

Jens Meijen debuteerde drie jaar geleden m et de dichtbundel ‘Xenomorf’, waarvoor hij de C. Buddingh’-prijs won, en ook met zijn debuutroman, ‘De lichtjaren’, maakte hij vori g jaar indruk. Net als in zijn gedichten hanteert Meijen daari n een lyrische pen, die onbehaaglijk is en broeierig als een hete zomer. Dat laatste mag je letterlijk nemen: in een wereld waar Amazon de post bezorgt, drones alles reguleren, Tesla’s zelf rijden en de dagen zo heet zijn dat de rijken naar het noorden emigreren, volg je het leven van twee jonge dertigers en hun jeugdvrienden. Suf en lamlendig probeert het koppel de zoveelste hittegolf te overleven, wanneer er plots een heremietkreeft voor hun deur staat. De komst van het dier zet een absurd en toch herkenbaar relaas in gang. Want hoewel Meijen een dystopische toekomst afschildert waarin de klimaatopwarming blijft doorrazen, zitten de personages niet vast in een ver sciencefiction universum: hun zoektocht naar een zinvol leven en omgang met een ve randerende wereld komen verrassend dichtbij.

****

Altijd nieuwe kansen

Morgen is er weer een dag

Davina Bell, Allison Colpoys (ill.),

Pelckmans, 40 p., 15 euro, 4+

Opgroeien gebeurt met vallen en opstaan. Soms knip je in een opwelling het haar van jezelf en je broertje , dan weer maak je ruzie met je beste vriend of heb je het gevoel dat er niemand naar je luistert. Gelukkig is er morgen weer een dag, met nieuwe wensen en kansen om het goed te maken. Dit prentenboek barst van de hoop en de kleur: want vandaag lijkt de wereld misschien te vergaan, maar morgen pluk je alweer de sterren van de hemel. Een optimistisch boek voor een mooie zomer.

***

Het hoofd boven water houden

Di epdiepblauw

Nikki Dekker, De Bezige Bij, 304 p., 22,99 euro

Wat hebben zeehonden of poetslipvissen te maken met tienermeisjes en verliefdheden? Meer dan je zou denken, zo lees je in de debuutroman van radiomaker en schrijver Nikki Dekker. Haar coming of age-verhaal valt uiteen in versnipperde essays die hand in hand gaan met weetjes over het onderwaterleven: twee werelden die elkaar anders misschien nooit hadden gevonden, maar die veel van elkaar kunnen leren. Zo vallen de warrige vriendschaps- en liefdesrelaties van het hoofdpersonage, met alle genders en geslachten, nog wel mee als je die tegen de achtergrond van de merkwaardige gewoontes van waterdieren bekijkt.

’Diepdiepblauw’ is een bundel over de zoektocht naar het onbekende, naar grootse verlangens en geborgenheid. Over zwemmen naar de horizon, die toch nooit dichterbij komt. De korte, lichte stukjes laten je soms op je honger zitten, maar doen tegelijkertijd verlangen naar meer.

***

