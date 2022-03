UITTIPS. Dit weekend kan je baden in Art Deco, naakt en de beats van de beste Belgische artiesten van morgen

FAAR

Oostende In Oostende kan je dit weekend naar een gloednieuw boekenfestival dat helemaal in het teken staat van non-fictie. 50 auteurs uit binnen- en buitenland praten met elkaar en het publiek over de wereld van morgen, tijdens lezingen, workshops, interviews, debatten en (literaire) proeverijen. Chefs gaan met elkaar in gesprek terwijl ze koken voor het publiek, de boekendokter geeft boekentips op maat en schrijvers nemen je mee voor een intieme luisterwandeling. Daarnaast is er ook de Festivalavond ‘Nacht van de slapelozen’: blijf wakker voor workshops tegen slapeloosheid, slaapverhalen op fluistertoon en intieme concerten.

Brussel - In de hoofdstad kijk je deze maand je ogen uit, want tijdens het Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival (kortweg BANAD) gooien heel wat bijzondere gebouwen hun deuren open. Elk weekend in maart kan je woningen en interieurs bezoeken die normaal gesloten zijn voor het publiek, maar er zijn ook lezingen, concerten, wandelingen en andere activiteiten. Dit weekend op het programma: een wandeling langs art nouveau en art deco in Brusselse cafés, een fietstochtje langs de mooiste huizen in het centrum en binnenkijken in de iconische ontwerpen van Horta.

Hasselt - Met een nieuwe expo buigt het Modemuseum van Hasselt zich over een bijzondere vraag: vanwaar de fascinatie voor naakt in mode? Naakt mag in elk geval weer, naked dresses en crop tops zijn volop in de mode, terwijl sommige bekende sterren dan weer outfits dragen die hen van top tot teen verhullen. Gastcurator Murielle Scherre toont ontwerpen van onder andere Vivienne Westwood, Walter Van Beirendonck, Maison Margiela en Versace. Ze toont zo dat naakt in mode niet enkel een trend is, maar ook nauw verbonden aan allerlei vragen over het menselijk lichaam. Want wat mag je tonen en wat niet? En wie bepaalt dat?

Antwerpen - We Are Open is een volledig Belgisch showcasefestival dat je helemaal onderdompelt in alles wat leeft in de vaderlandse muziekscene. Het festival was oorspronkelijk gepland in februari, maar werd verplaatst naar maart om er een volwaardige editie van te kunnen maken. Twee avonden lang ontdek je op de vier podia van Trix meer dan 40 jonge of nieuwe Belgische acts, die zich graag voorstellen aan het grote publiek. Onder andere op het podium dit weekend: Miss Angel, The Haunted Youth, Chibi Ichigo en Kids With Buns.

Verschillende locaties aan de kust - Op de eerste zondag van de lente mag je zelf de handen uit de mouwen steken tijdens een grote strandschoonmaak. De hoofdlocatie van de Eneco Clean Beach Cup is dit jaar Bredene: Studio Brussel maakt er live radio en je kan meedoen met heel wat leuke activiteiten. Maar ook langs de rest van de Belgische kustlijn kan je helpen opruimen: schrijf je in, haal gratis je materiaal op en ga op pad. Elk stukje plastic of andere rommel dat je van het strand haalt kan niet (opnieuw) in de zee terechtkomen, met alle gevolgen van dien voor de mens en het leven in zee.

