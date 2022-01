Tweede editie van Week van de Belgische Muziek start maandag

De Week van de Belgische Muziek, het evenement dat muziek van eigen bodem in de spotlights zet, gaat maandag 31 januari van start. Nieuw dit jaar is dat ook Wallonië meedoet, waar onder meer de Franstalige openbare omroep RTBF mee de kar trekt.

Door de coronacrisis heeft de Belgische muziekscene het al twee jaar zwaar te verduren. Vorig jaar bundelden de VRT en VI.BE, het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector, hun krachten om de muziek van eigen bodem extra aandacht te geven.

Na een succesvolle eerste editie start vanaf maandag een nieuwe. Tot en met zondag 6 februari zetten de organisatoren tal van initiatieven op poten om de muziek van bij ons in de kijker te zetten. «Hoewel de toekomst soms onzeker lijkt voor veel mensen, voor en achter de schermen van de muzieksector, steken enthousiastelingen met een hart voor muziek opnieuw vol goesting de handen uit de mouwen», benadrukken de initiatiefnemers.

Belgische muziek overal

Nieuw dit jaar is dat het evenement over heel het land plaatsvindt: in Wallonië trekt de RTBF het project. Belgische muziek zal zo overal zijn: op radio en tv, in lokale muziekwinkels, concertzalen en clubs, in scholen, cultuur- en gemeenschapscentra, jeugdhuizen en bibliotheken, op de wekelijkse markt of in de winkelstraten.

Tientallen concertzalen en clubs zetten online en offline acties op poten. Onder meer de AB, Bozar, Botanique, Trix, Het Depot, Wilde Westen, De Roma, De Studio, de VK en de Handelsbeurs organiseren elk een eigen initiatief. Zo staan er heel wat concerten van Belgische artiesten geprogrammeerd, versieren ze hun gevel of zetten ze hun Belgische residents in the picture. Het Depot, Trix, OLT Rivierenhof en VI.BE organiseren net als vorig jaar de ‘(Don’t) Mind The Future talks’, die focussen op relevante thema’s binnen de muzieksector.