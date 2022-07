TOMORROWLAND. Drie sprookjesweekends vol elektro

Na twee jaar afwezigheid is het wereldberoemde Tomorrowland terug. Het wordt een danteske zestiende editie verspreid over drie weekends!

partypeople pictured at mainstage during the first day of the Tomorrowland music festival, Friday 19 July 2019. The 15th edition of Tomorrowland electronic music festival takes place at the 'De Schorre' terrain in Boom from 19 to 21 July 2017 and from 26 to 28 July 2018. BELGA PHOTO DAVID PINTENS - Foto’s Belga / D. Pintens

Tot de grote vreugde van de 600 . 000 elektrofans wereldwijd die op Tomorrowland worden verwacht, zijn de organisatoren erin geslaagd om het festival over drie weekends te spreiden. Zo beperken ze de verliezen door de annulaties van de twee vorige edities. Dit jaar kunnen de festivalgangers dus langer genieten van deze magische wereld, de muziek en de sprookjesachtige omgeving. Voor deze 16de editie kozen de organisatoren voor het thema ‘The Reflection of Love’. We verwachten dus opnieuw overweldigende decor s!

800 artiesten

Op de podia van het recreatiedomein De Schorre in Boom treden meer dan 800 artiesten uit alle genres van de elektromuziek op. We beginnen met de Belgische! Op zaterdag 30 juli sluit Charlotte de Witte als eerste technoartieste en vrouwelijke dj de avond op de main stage af. De Italiaans-Belgische techno-dj Cellini debuteert er op 22 juli. Op het CORE-podium, verborgen in de bossen van Tomorrowland, organiseert hij ook zijn eigen line-up, Cellini & Friends, met artiesten zoals Adriatique, Kevin De Vries, Konstanstin Sibold en Nicky Elisabeth .

Headliners en afwezigen

De internationaal bekende dj’s op de affiche zijn onde r meer Amelie Lens, Armin van Buuren, Tiësto, Marshmello, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Lost Frequencies, Martin Garrix, Netsky en Paul Kalkbrenner. Andere grote namen zoals Skrillex, Chainsmokers, DJ Snake en David Guetta, die we tot nu op elke editie zagen, zijn er dit jaar niet bij. ASOT, het label van Armin Van Buuren, en Axtone, het label van Axwell, krijgen ook geen podium op Tomorrowland.

Ook deze shows mag je niet missen

We kunnen onmogelijk alle artiesten opsommen die je moet gezien hebben, maar de shows die je zeker niet mag missen kunnen we wel onder de aandacht brengen. Zo staan Oliver Heldens en Tchami er op de zaterdag van weekend twee terug met een onmisbare b2b. Op de zaterdag van weekend één is er een b2b tussen Dombresky et Noizu, en op de zaterdag van weekend drie tussen Martin Solveig en Kungs .

Eric Prydz is met zijn concept HOLO opnieuw te zien op de Freedom Stage voor een adembenemende show. Ook de legende Klaas doet zijn grote comeback tijdens weekend twee en de Zweedse dj Alesso brengt voor het eerst zijn project Eclipse op de Freedom Stage. Een andere comeback tijdens weekend twee is die van de Zweed Otto Knows, de maker van de hit ‘Million Voices’. Tot slot kunnen de festivalgangers op de zondag van weekend één genieten van een bijna drie uur durende show van Chocolate Puma.

Nog meer livestream

Voor wie het festival niet kan bijwonen bieden de organisatoren traditiegetrouw een gratis livetoegang. Dit jaar wordt de beleving van thuis uit nog groter, want de livestream (in Dolby Atmos!) blijft tussen elk weekend doorgaan. Op de website of de app van Tomorrowland vind je tijdens de weekends drie kanalen om de livestreams van de main stage (kanaal 1), het Atmospherepodium en het Freedompodium (kanaal 2) en de studio van One World Radio (kanaal 3) te volgen. Op een ander kanaal krijg je van maandag tot donderdag interviews e n video’s van het afgelopen weekend te zien.

‘The Stairway to Unity’: monumentaal mozaïekwerk

Het indrukwekkendste op Tomorrowland zijn natuurlijk de sprookjesachtige decors. Ook dit jaar zullen de festivalgangers verwonderd zijn over de verschillende podia die volgens het thema ‘The Reflection of Love’ zijn aangekleed. Tijdens deze editie kunnen ze ook de nieuwe trap op de heuvel ontdekken. Deze trap, The Stairway to Unity, is verfraaid met een mozaïekwerk van 700 m² en 60 meter lang! De ruim 5 miljoen unieke mozaïeksteentjes zijn volgens traditionele methodes in een Italiaans dorpje gebakken en uitgekapt. 15.000 uur inspanningen waren nodig om dit titanenwerk te verwezenlijken. Het resultaat is verbluffend!

Praktische info

Waar? PCR De Schorre, Schommelei, 2850 Boom

Hoeveel? Tomorrowland is uitverkocht.

Hoe bereiken?

Treinreizigers stappen af aan het station van Boom. Na elke festivaldag zijn er speciale nachttreinen naar het station Antwerpen-Centraal. Wie een ticket van Tomorrowland heeft, krijgt 50% korting op een e-treinticket.