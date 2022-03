SOUNDCHECK. Antwerpse dj Lola Haro draait op Listen Festival, dat een hulde brengt aan het Brusselse nachtleven

Tijdens de coronacrisis heeft het Brusselse uitgangsleven vele lange maanden op zijn tanden moeten bijten, maar nu komt het eindelijk weer op gang. De Belgische dj Lola Haro maakt van de gelegenheid gebruik om een set te geven op het Listen Festival, dat het Brusselse nachtleven in de meest iconische zalen wil vieren. De jonge Antwerpse neemt plaats achter haar decks in de Horta-hal van het Noordstation, voor wat een memorabele rave belooft te worden.

De voorbije twee jaar heeft de gezondheidscrisis je professionele leven op pauze gezet. Hoe voelde het toen je een paar weken geleden voor het eerst weer op het podium stond?

Lola Haro: «Dat eerste optreden na corona was in Londen, en ik was enorm gespannen. De paar dagen voor de show deed ik geen oog dicht. Ik dacht constant aan wat ik zou draaien, en ik vroeg me af of ik nog wel in de smaak zou vallen bij het publiek. Maar toen ik eenmaal aan de draaitafels stond, voelde ik me weer helemaal thuis. Ik kreeg bijna tranen in de ogen toen ik al die mensen weer zag dansen.»

Je hebt vrij snel je plaats gevonden in de Belgische electro-scene. Wil je zo groot worden als pioniers Charlotte De Witte of Amélie Lens?

«De volgende stap is om mijn eigen label te creëren en mijn eigen feestjes te organiseren. Los daarvan weet ik niet of ik jaloers ben op die heel bekende dj’s. Ze zijn altijd weg van huis en werken soms vijf sets af op een avond. Dat zou me bang maken, en ik denk ik dat er een beetje het noorden bij zou kwijtraken. Ik voel totaal niet de behoefte om zo ‘belangrijk’ te worden. Ik wil gewoon voor de rest van mijn leven achter de mengtafel staan, en ik speel ook heel graag op kleinere en intiemere plekken.»

Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de decks. Vind jij het belangrijk om te streven naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen op het programma?

«Ik heb het gevoel dat er in het algemeen minder vrouwelijke DJ's en meer mannen in het publiek zijn en dat dit tot uiting komt in hun vertegenwoordiging. We moeten de vrouwelijke vertegenwoordiging achter de DJbooth en voor de DJbooth vergroten. Dit gezegd zijnde, heb ik wel het gevoel dat er opmars aan vrouwen is in dit milieu. Ik ben geen voorstander van een 50/50-verdeling, een 60/40 of 40/60 verdeling zou mogelijk moeten zijn, met als doel dat alle DJ's welkom zijn, ongeacht hun geslacht of andere zaken. We moeten de scene gastvrijer en veiliger maken voor vrouwen om de gelijkheid te blijven steunen en bewerkstelligen.»

Het Listen Festival plaatst talloze locaties van het Brusselse nachtleven in de kijker. Zelf draai je op een heel ongewone plek: de Horta-hal van het Noordstation. Geeft dat je set een extra touch?

«Ik ben heel blij dat ik op het Listen Festival sta, net omdat het hulde brengt aan Brussel. Ik treed er vaak op en ik hou van de stad omdat ze zo open van geest is. Ik ben al zo vaak in het Noordstation geweest, en ik kan me nog niet voorstellen hoe al dat volk gaat samenkomen om te feesten. Maar ik twijfel er niet aan dat het een memorabele avond wordt.»

Over Listen Festival

Sinds 2016 slaagt het Listen Festival, dat zichzelf naar voren schuift als het belangrijkste stadsfestival voor alternatieve electromuziek in Brussel, erin om steeds meer muziekfans te bekoren. Listen profileert zichzelf als een eclectisch festival en stelt een affiche voor met een kwaliteitsvolle en selectieve line-up, die hiphop, house en techno combineert met wereldmuziek. Met de komst van die nieuwe collectieven, labels en curatoren vormt Listen eens te meer de link tussen alle muzikale stijlen en oriëntaties.

Lancering van een nieuw programma

Het Listen Festival omvat onder meer een vierdaags programma dat ‘Night Signals’ heet en georganiseerd wordt door iMAL. Het wil via debatten, rondetafelgesprekken en getuigenissen antwoorden zoeken op de vraag: «Hoe willen we dat het nachtleven van morgen eruitziet?» ‘Night Signals’ maakt integraal deel uit van het project Listen, dat als missie heeft om via muziek het Brusselse nachtleven te verenigen. Feesten tot de vroege uurtjes, nadenken over het Brusselse nachtleven van morgen... het Listen Festival belooft een van de hoogtepunten van dit voorjaar te worden.

Lola Haro draait op het Listen Festival in het station Brussel-Noord op 2 april.