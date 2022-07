SERIES. Andrew Garfield schittert in ‘Under the Banner of Heaven’: «Ik ken het Mormoonse geloof heel goed, want ik ben erin opgegroeid»

Wat weten we over het Mormoonse geloof? Bitter weinig, en dat is net één van de redenen waarom ‘Under the Banner of Heaven’ zo fascineert. De miniserie toont het ware verhaal van een gruwelijke dubbele moord in een Mormoonse gemeenschap in Utah, en hoe de onderzoekers in aanvaring komen met het strikte geloof. Hoofdacteur Andrew Garfield (‘The Amazing Spider-Man’) en showrunner Dustin Lance Black (‘Big Love’) geven voor Metro een woordje uitleg.

Waarom is dit een belangrijk verhaal voor jullie?

Dustin Lance Black ( kleine foto): «Ik ken het Mormoonse geloof heel goed, want ik ben erin opgegroeid. De helft van mijn familie is trouwens nog steeds diepgelovig. Ik weet dus hoe het eraan toegaat. Ik weet hoe de kerkleiders praten, welke taal ze gebruiken om mensen te onderwerpen en te controleren. Er is altijd macht in het spel. Als je je echt verdiept in een godsdienst, maar zeker het Mormoonse geloof, dan kun je eigenlijk maar twee kanten uit. Ofwel maak je er een komische musical van, ofwel kom je uit bij terreur en gruwel. De Mormoonse Kerk is dringend aan verandering toe, en deze serie brengt enkele van die problemen in beeld.»

Andrew Garfield ( foto rechts): «Ik ben al meer dan tien jaar een fan van het originele boek van Jon Krakauer. Ik heb het echt verslonden. Ik vond het fascinerend, door de thema’s, het verhaal, hoe spannend, maar ook hoe huiveringwekkend het was. Toen ik hoorde dat Dustin ermee bezig was, iemand die deze materie zo goed kent, wist ik dat de serie de slachtoffers erkenning zou geven en de kern zou blootleggen van wat zo’n gruweldaad had mogelijk gemaakt.»

Hoe zal de Mormoonse gemeenschap reageren op deze serie, denken jullie?

Black: «Het is nooit fijn om naar jezelf en je overtuigingen te moeten kijken in de spiegel. Maar dit verhaal heeft wel degelijk iets te vertellen. Er is ruimte voor verbetering in het Mormoonse geloof. Als de waarheid aanstootgevend is, dan zullen sommige mensen daar ongetwijfeld aanstoot aan nemen. Maar ik weet ook dat de waarheid, de juiste informatie, ons sterker maakt en ervoor zorgt dat we betere beslissingen nemen. Ik hoop dat de serie dat kan teweegbrengen. Los daarvan hebben we onze uiterste best gedaan om het onderscheid te maken tussen moderne hedendaagse Mormonen en fundamentalistische Mormonen. We scheren ze zeker niet over dezelfde kam.»

‘Under the Banner of Heaven’ speelt zich af in 1984. Is dit verhaal bijna 40 jaar later nog even relevant?

Black: «Absoluut. De wereld beleeft moeilijke tijden. We hebben het gevoel dat we niet meer de goede richting uitgaan, dat we zelfs achteruitgaan. We maken ons diepe zorgen over wat er gaande is in de wereld. In zulke tijden wenden mensen zich vaak tot God en de hemel. En als ze dan terugkeren naar oude regels, die vaak ongelooflijk achterhaald zijn, komen we met zijn allen in de problemen. Want dan volgt er geweld en vrouwenhaat. Vandaag zien we het gevaar weer opdoemen omdat mensen teruggrijpen naar politiek, wettelijk, historisch en religieus fundamentalisme. ‘Under the Banner of Heaven’ is een waarschuwing. De serie toont hoe zo’n evolutie in zijn werk gaat.»

Andrew, dit is al de derde of vierde keer dat je een personage speelt dat een geloofscrisis beleeft, na onder meer ‘Hacksaw Ridge’ en ‘Silence’. Wat trekt je aan in die thematiek?

Garfield: «Je bent niet de eerste die me dat vraagt, en ik weet het zelf nog niet altijd niet goed. Spiritualiteit, geloof en twijfel, hoe je je leven moet leiden, wat de zin van het leven is, die thema’s lijken me gewoon essentieel. Ze gaan over wat we doen in de tijd die we hebben tussen geboorte en dood. Verhalen zoals deze gaan daarover. Hoe beïnvloeden onze ideeën over het hiernamaals de manier waarop we ons leven leiden? Ik vind het één van de sappigste vragen die je kan stellen, als verteller en als mens.»

Under the Banner of Heaven ****

In 1984 werd een buitenwijk van Salt Lake City in Utah opgeschrikt door een bloederige moord op een jonge vrouw en — alsof het nog niet erg genoeg was — haar baby van 15 maanden. Het onderzoek verliep moeizaam, met name omdat de slachtoffers tot het Mormoonse geloof behoorden en die gemeenschap naar goede gewoonte de rangen sloot. Zij gingen uit van een externe dreiging, maar de rechercheurs brachten een waarheid aan het licht die veel onrustwekkender was. De zevendelige serie ‘Under the Banner of Heaven’ baseert zich op het succesvolle non-fictieboek dat Jon Krakauer (‘Into the Wild’) eraan wijdde. Showrunner Dustin Lance Black maakt van één van de rechercheurs (gespeeld door Andrew Garfield) zelf een Mormoon, en in de loop van het onderzoek vallen de religieuze schellen hem van de ogen. Zijn partner is dan weer een cynische inheemse Amerikaan, wat voor een sappige dynamiek zorgt. ‘Under the Banner of Heaven’ is niet alleen een spannende thriller en een donker drama, hij licht ook nog eens de sluier van een geloofsgemeenschap die weinig mensen kennen.

‘Under the Banner of Heaven’ is vanaf woensdag 27 juli beschikbaar op Disney+.