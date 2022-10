SERIE. Jeff Bridges is ‘The Old Man’: «Als je ziek bent geweest, word je een diepere versie van jezelf»

Hoe voelt het om de hoofdrol te spelen in een serie die ‘The Old Man’ heet?

Jeff Bridges : «Ik zie er geen graten in. Tenslotte ben ik nu een oude man. Na al die avonturen met mijn gezondheid voel ik me absoluut ook een pak ouder dan een paar jaar geleden.»

Wat betekent ouder worden voor jou?

«Weet je, door die ziekte ben ik nog meer geworden wie ik al was. Als je zo geconfronteerd wordt met je sterfelijkheid hou je jezelf niet meer in. Je denkt na over je filosofieën, je spiritualiteit, de manieren waarop je de problemen in je leven aanpakt, en je hakt alle knopen door. Daardoor word je een soort diepere versie van jezelf. Als een pot thee die goed lang heeft staan trekken.»

Je had het naar verluidt vooral zwaar door COVID, en je had aanvankelijk wat problemen met je geheugen. Was dat een probleem om ‘The Old Man’ te maken?

«Daar maakte ik me wel zorgen om. Ik heb dan ook extra hard mijn tekst gestudeerd. Mijn geheugenproblemen hebben echter minder te maken met dingen onthouden dan met namen herinneren. En ik raak ook gemakkelijker de draad kwijt als ik iets vertel. Maar de opnames zijn uiteindelijk goed verlopen. We hebben de boel moeten stilleggen toen ik kanker kreeg, en toen ik weer op de set kwam, heb ik samen met John Lithgow een scène van 20 minuten gedraaid. Dat ging zonder problemen, en we hebben ons geweldig geamuseerd.»

Je bent 72. Dacht je nooit «Hoe moet ik het publiek doen geloven dat ik al die jongere acteurs de baas kan in een gevecht»?

«Films maken is een illusie. Het is een goocheltruc. De bedoeling is om het publiek voor de gek te houden. Het begint bij het script, dat probeer je als acteur zo geloofwaardig mogelijk te spelen. Daarbij krijg je de hulp van allerlei experts, zoals de stuntmannen. Op de set hadden we ook iemand met ervaring bij de CIA. Hij kon me allerlei dingen vertellen over zijn strategieën en technieken. En daar komen ook nog eens de regisseurs en de rest van de crew bovenop. We werken allemaal samen om dit verhaal levensecht en boeiend te maken. Het komt erop neer dat ik vooral veel geprofiteerd heb van het werk van anderen.» ( lachje )

Je hebt nooit veel tv-series gedaan in je carrière. Waarom nu wel?

«Ik heb televisie altijd argwanend bekeken. Mijn vader, Lloyd Bridges, heeft in veel series meegespeeld. In tegenstelling tot veel mensen in het wereldje keek hij er nooit op neer. Integendeel, hij moedigde mijn broer Beau en mij aan om ervan te proeven. Ik zag echter ook dat hij soms gefrustreerd was omdat hij bij tv heel weinig tijd kreeg om goed werk te leveren. Daardoor stond ik er een beetje weigerachtig tegenover. Maar de laatste jaren wordt er zoveel fantastische televisie gemaakt dat ik dacht ‘Misschien moet ik maar eens uitpluizen wat dit project precies te bieden heeft’.»

Je vader heeft zijn hele leven geacteerd. Wat is het voornaamste dat je van hem opgestoken hebt?

«Zijn houding. Ik heb het geluk gehad om twee keer met hem in een film te spelen, ‘Tucker’ en ‘Blown Away’, en daar heb ik pas echt zijn werkmethode begrepen. Hij straalde een aanstekelijke vreugde uit. Hij verscheen op de set met een houding van ‘Wat is dit toch een plezierige job! Al die artiesten samen!’ Daar werd iedereen rustiger van. Hij maakte duidelijk dat we niet gespannen of angstig hoefden te zijn met elkaar. En dat zorgt ervoor dat iedereen zijn beste werk kan leveren. Dat probeer ik ook te doen. Acteren is zoals samen muziek maken. Je gaat ervoor en ziet waar je uitkomt.»

THE OLD MAN ****

Geheimen, verborgen intenties en dubbele identiteiten. De serie ‘The Old Man’ is er volledig aan opgehangen. Je moet de shots maar eens tellen waar personages ergens in weerspiegeld worden, waardoor ze twee keer in beeld zijn. Zeer passend voor het verhaal van een man (rol van Jeff Bridges, magnetisch als altijd) die al vele jaren een leven leidt met een valse identiteit, sinds hij zijn job als geheim agent opgaf en zijn toenmalige werkgever, de CIA, een hak zette. Op zijn oude dag wordt hij na het bezoek van een inbreker echter gedwongen om weer aan de oppervlakte te komen, en hij stelt al snel vast dat de overheid (de heerlijke John Lithgow) de jacht niet opgegeven heeft. ‘The Old Man’ is niet alleen een intrigerende actiethriller met een historische politieke achtergrond (Afghanistan), hij scoort evengoed als pakkend relatiedrama. De titel kun je namelijk ook vertalen als ‘de vader’, en de serie heeft het uitgebreid over de band tussen generaties, zowel biologisch als emotioneel. Goed nieuws trouwens: seizoen 2 is al besteld.

‘The Old Man’ is nu beschikbaar op Disney+.