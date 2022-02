Rock Werchter is volledig uitverkocht en vervolledigt zijn line-up

Pech voor wie er te laat bij was: Rock Werchter 2022 is volledig uitverkocht. Alle 67.000 combitickets en vier keer 21.000 dagtickets zijn de deur uit. Voor wie wél een ticketje kon bemachtigen, is er enkel nog goed nieuws: Rock Werchter heeft de allerlaatste namen aan zijn affiche toegevoegd én heeft nog een laatste verrassing. Laat het aftellen beginnen!

Dat we zin hebben in de zomer én in festivals is weer helemaal gebleken nu alle tickets voor Rock Werchter in recordtempo de deur uitgingen. Het festival dat dit jaar plaatsvindt van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli zal voor zijn uitverkochte editie zinderende namen op zijn podium uitnodigen, gaande van oude rakkers zoals Pearl Jam, Metallica en Red Hot Chili Peppers tot aanstormend talent zoals Moses Sumney en Dry Cleaning. De eclectische affiche zal opnieuw alle muziekgenres exploreren: rock, indie, pop, soul, metal, hiphop en méér. Een prikkelende mix voor elke muziekliefhebber.

En met een laatste rondje namen is het programma nu ook volledig. Hitlijstwonder en rising star The Kid LAROI komt op donderdag 30 juni naar Werchter. Ook nieuw voor die dag: Lady Blackbird, Glints en ILA. Nieuw voor vrijdag 1 juli zijn SONS, Tin Fingers en Sans Soucis. Yong Yello en grandson staan op zaterdag 2 juli in het Festivalpark in Werchter. Tot slot bereidt Rock Werchter naar eigen zeggen ook nog een verrassing voor... Al houden ze voorlopig nog de lippen stijf over wat die verrassing zal zijn.

Werchter Boutique en Classic wel nog tickets

Er is Werchter Boutique met onder andere Stromae en Gorillaz op zondag 19 juni, er is TW Classic met Nick Cave & The Bad Seeds, Placebo, The Smile en meer op zaterdag 25 juni. Voor beide dagfestivals zijn er nog tickets beschikbaar via Ticketmaster.