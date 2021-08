Poetik Bazar wordt eerste tweetalige poëziemarkt in Brussel

In bedrijvencentrum Be-Here in de buurt van Tour & Taxis wordt op 24, 25 en 26 september voor het eerst Poetik Bazar georganiseerd. De tweetalige poëziemarkt brengt Frans- en Nederlandstalige uitgevers, tijdschriften en dichters samen, zodat ze de levendigheid van de Belgische poëziescène kunnen tonen.

Poëzie is voor veel lezers misschien nog een onbekend terrein, maar Poetik Bazar wil daar verandering in brengen. Drie dagen lang vindt er een beurs plaats voor uitgevers uit de Frans- en Nederlandstalige gemeenschap, maar zijn er ook lezingen, debatten en conferenties onder leiding van dichters uit het nationale en internationale circuit. Speciaal voor kinderen vanaf zes jaar worden er creatieve workshops georganiseerd, zoals een poëzietheekransje met Victoire de Changy en Marine Schneider.

Nieuwsgierigheid prikkelen

Eregasten op de eerste editie zijn Carl Norac, Laurence Vielle en Mustafa Kör, maar ook getalenteerde jonge auteurs zoals Yousra Benfquih, Max Temmerman en Noé Preszow krijgen een prominente plaats op de beurs. Zo wil Poetik Bazar de kennis en de uitwisseling van werken tussen jonge en oude lezers, professionals, liefhebbers en nieuwsgierigen van alle achtergronden bevorderen.

De poëziemarkt kan rekenen op verschillende partners uit het Belgische literaire landschap. Op vrijdag zijn er twee openingen; eerst in het Théâtre National en nadien in Be-Here. Op vrijdag en zaterdag neemt het fiEstival maelstrÖm twee avonden het Theater 140 over en op zondagavond is er de ‘Versopolis - Poetik Bazar’ avond in Passa Porta.

Het volledige programma is terug te vinden op de website.