Photo Days zetten de professionele camera in de spotlight

Van 14 tot 16 oktober 2022 palmen de Photo Days opnieuw de Brusselse expohallen in. Het grootste foto-event van het land zal zo’n 10.000 hobbyfotografen en experts ontvangen. Of je nu betere kiekjes op Instagram wil leren plaatsen, of een nieuwe lens met de beste sensor wil vinden: de fotodagen weten wel raad. Say cheese!