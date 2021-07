Metro sprak met Ryan Reynolds, de geestigste actieheld in Hollywood: «In actiekomedies voel ik me als een vis in het water»

Sinds het succes van ‘Deadpool’ kan de Ryan Reynolds-formule niet meer stuk. Het komt erop neer dat je zijn patente ongezouten humor vol zelfspot extreem doortrekt in hallucinante actiescènes. Dat recept wordt ook weer bovengehaald in ‘The Hitman’s Bodyguard’s Wife’, en Metro mocht de opnames bezoeken. Het werd een memorabele ontmoeting met een goedlachs fenomeen.

Hoe stem je je spitante humor af op de andere acteurs?

Ryan Reynolds : «Dat gaat zonder problemen. Samuel L. Jackson en ik zaten in de eerste film meteen op dezelfde golflengte. De dag dat ik die schattebol ontmoette, klikte het zonder dat ik het hoefde uit te leggen. Chemie tussen acteurs krijg je niet op bestelling. Salma Hayek deed de vorige keer ook al mee, maar nu krijgt ze een veel groter stuk van de taart tussen de kiezen. Noem haar maar het geheime wapen van deze film. Je zegt dat mijn humor spitant is, maar Salma is pas echt een vuurpijl. Ze houdt niet op!»

Je bent vandaag de enige die vol modder hangt. Moet je van Salma en Samuel al het vuile werk opknappen?

«Zwijg me erover! Ik weet niet goed wat me vandaag overkomen is. Je zou zeggen dat mijn smoel de liefde bedreven heeft met een grasmaaier. Maar zo gaat dat eigenlijk de hele film door. Ik maak in zowat elke scène de vreselijkste dingen mee.»

De ‘Hitman’s Bodyguard’-films spelen zich af in Europa. Welk Europees land zou je het liefst opblazen?

«God nee, ik wil helemaal niks opblazen. Het laatste wat ik wil, is onze lieve Europese fans tegen de schenen schoppen! ( lacht ) Dit vervolg speelt zich af in Nederland en Italië, en ik heb me overal enorm geamuseerd. Het is een van de heerlijke neveneffecten van mijn job, dat ik overal naartoe mag reizen. En dan doen alsof het voor mijn werk is…»

Zou je een meer dramatische rol zien zitten? Hamlet, om maar iets te noemen?

«Ah Hamlet… Het is niet dat ik geen zin heb om me daaraan te wagen. Alleen zal niemand overwegen om me zo’n rol aan te bieden. ( lacht ) Kijk, ik hou van mijn job en ik heb het geluk dat ik van het ene genre naar het andere mag huppelen. Meer bepaald van actie naar komedie en weer terug. En ik heb me altijd al als een vis in het water gevoeld in dat register. Ik denk dus dat ik hier precies op mijn plaats zit.»

Je hebt de reputatie de aangenaamste kerel van Hollywood te zijn. Wat doet je dat?