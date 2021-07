Met deze vijf uitstapjes zal je je dit weekend niet vervelen

Heb je nog geen plannen voor het weekend? Nu het eindelijk gaat opklaren, is het tijd om een stapje in de wereld te zetten. Deze vijf culturele activiteiten zijn alvast een goed begin!

Expo

Paradise

nog t.e.m. 24/10

In Kortrijk kan je deze zomer naar de tweede kunsttriënnale. 32 kunstenaars uit de hele wereld gaan in de stad op zoek naar het paradijs met een interactief kunstenparcours. Een stadswandeling leidt je langs zestig kunstwerken op zestien verschillende locaties: verzin zelf titels in een blanco bibliotheek, hang een briefje aan de wensboom of verdwaal in een zee van kleurrijke linten. Neem tussendoor een koffiepauze in een café vol hangmatten en haal voor je naar huis gaat nog een stukje kunst uit de automaat op de Grote Markt.

Foto Paradise

paradisekortrijk.be

Familie

Museumspelstraat

nog t.e.m. 29/8

De gezellige tuin van Museum M in Leuven is de hele zomer lang een speelparadijs voor kinderen. Na een ontdekkingstocht door het museum mag je je uitleven op het blotevoetenpad of de klimmuur, genieten van je (zelf meegebrachte) picknick en een levensgroot spelletje vier-op-een-rij spelen. In het weekend is er meestal ook een gratis workshop voor kinderen: deze week mag je kroost aan de slag in een modderkeuken - iemand zin in een heerlijk zandtaartje?

mleuven.be

Festival

Zomer van

Antwerpen

nog t.e.m. 31/8

Zomer van Antwerpen zorgt de hele vakantie lang voor mooi weer in Antwerpen. Zoals altijd kan je genieten van dans en theater op bijzondere locaties in de stad - wat dacht je van een voorstelling in een reuzenrad of de ondergrondse Ruien? - maar er staat nog veel meer moois op het programma. In Cinema Urbana bekijk je topfilms aan de Scheldekaai en de Zomerfabriek in Berchem zit vol creatieve Antwerpenaren die je avond vullen met muziek, een vintage marktje of een salsaworkshop. En dan is er nog de gezellige zomerbar, waar je niet alleen van verfrissende drankjes maar ook van circustoeren kan genieten.

Foto Zomer van Antwerpen

zva.be

Expo

Activewear

nog t.e.m. 30/12

Meer dan ooit laat de mode zich inspireren door de sportwereld: wielershorts, joggingbroeken en sneakers veroveren overal hun plaats op de catwalk en in onze kleerkast. Hoog tijd dus voor een expo in het Modemuseum van Hasselt: Activewear leidt je van sportmode uit de negentiende eeuw naar een uitgebreide sneakercorner, om te tonen hoe sportkledij langzaam een belangrijk deel werd van onze garderobe. De tentoonstelling werd gecureerd door Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée, voormalige topatleten en modeondernemers, en met een museumpas is je bezoek helemaal gratis.

Foto Activewear

modemuseumhasselt.be

Wandeling

De Smurfen

Luisterwandeling

nog t.e.m. 25/7

Fan van de Smurfen in huis? Dan is er goed nieuws, want de kleine blauwe vriendjes nemen je mee voor een bijzondere luisterwandeling. Tijdens een tocht door het Antwerpse Albertpark kom je overal smurfenhuisjes tegen. Bij elk huisje hoort ook een grappig, spannend of ontroerend luisterverhaal op Storytel. Vind ze allemaal, scan de QR-codes met je smartphone en ga op avontuur met je kleine vrienden: naar de Verloren Stad, New York of gewoon in het Smurfendorp. De wandeling is bovendien helemaal gratis en je hoeft niet te reserveren.

Foto Storytel

storytel.be