Inclusie staat centraal tijdens 33ste Open Monumentendag

Na de alternatieve corona-editie 2020 staan dit jaar fysieke bezoeken aan monumenten opnieuw bovenaan het programma. «Op veel plaatsen is echter vooraf reserveren nodig. Online activiteiten blijven ook nog bestaan», zegt Kathleen Engels van Herita.

LGBTQIA-monumenten

De website bundelt het omvattend programma per provincie en per thema: nieuw deelnemende monumenten, leuk met kinderen, kastelen en villa’s, industrieel erfgoed, religieus erfgoed, enz. Het thema inclusie komt tot uiting door het opnemen van de zoektocht naar LGBTQIA-monumenten in de ‘Roze Driehoek’ van de Antwerpse wijk Zurenborg, het kasteeldomein Mariënstede in Dadizele waar mensen met een beperking kunnen wonen en werken of divers religieus erfgoed zoals de synagoge van Oostende, de orthodoxe Heilige Apostel en Evangelist Mattheoskerk in Leuven of de moskee Eyyub El-?Ensari van Zele. De Open Monumentendag is ook de eerste publieke openstelling van de gerestaureerde Belvedère van de Boekentoren in Gent.

Samenwerking met Nederland

Voor het eerst gebeurt de opening in samenwerking met Nederland. Donderdag 9 september verzamelen de organisatoren voor een startgebeuren met erfgoedexcursies in het grensgebied van Bocholt en Weert. Vlaanderen en Nederland (op zaterdag 11 september) luiden de momumentendag op zoveel mogelijk plaatsen met de beiaard in. Via een online poll op Facebook kan het publiek van 23 augustus tot 8 september kiezen uit drie inclusieve nummers: ‘What a Wonderful World’ van Louis Armstrong, ‘Iedereen is van de wereld’ van The Scene en ‘Alle kleuren van de regenboog’ van K3.