Druk in Leuven: nieuw boekenfestival schotelt ruim 170 activiteiten voor

In het stadhuis van Leuven is een nieuw boekenfestival voorgesteld: Druk in Leuven. Het festival schotelt het publiek ruim 170 literaire en culturele activiteiten voor. Het is de eerste keer dat Leuven een eigen boekenfestival organiseert.

Het initiatief voor een boekenfestival in Leuven komt uit de hoed van Luc Vander Velpen, uitbater van de boekhandel De Kleine Johannes. Twee jaar geleden stapte hij met het idee naar het stadsbestuur. Na drie keer uitgesteld te zijn geweest wegens coronamaatregelen, kan de eerste editie komende maand van start gaan.

Boekenstad

«Leuven is de grootste boekenstad van Vlaanderen», zegt Vander Velpen. «Maar we hadden nog geen evenement om dat in de verf te zetten. Ik ben heel blij dat we bij dit festival zijn uitgekomen.»

Heel bewust is er gekozen om geen grote beurs in een evenementenhal in te richten, maar kleinere activiteiten op te zetten verspreid over de hele stad. «We zijn vertrokken van een blanco blad en gebruiken de stad als canvas», zegt Vander Velpen. «Een aparte boekenbeurs in een hal zou de connectie met de stad missen.»

Dertig locaties

Van 5 tot en met 8 mei zetten elf boekhandels en 22 uitgeverijen hun deuren wagenwijd open. Op een dertigtal locaties in de Leuvense binnenstad worden lezingen, gesprekken, interviews, signeersessies en leesclubs georganiseerd.

Enkele grote literaire namen, zoals Kristien Hemmerechts, Tom Lanoye, Peter Verhelst en Mustafa Kör, komen langs. Aan de Velodroom wordt een kindertent opgezet en komt auteur Marc De Bel boeken signeren. Voor culinaire liefhebbers zijn er onder meer lezingen en workshops van Sandra Bekkari en Wim Ballieu.

Het hele programma is terug te vinden via de website van de stad.