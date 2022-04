Deze kaart toont de meest bedreigde talen ter wereld

Wanneer we het hebben over talen, beperken we ons meestal tot de officiële landstalen. Nederlands, Frans en Duits in België, Italiaans in Italië, Duits in Duitsland en ga zo maar door. Nochtans houdt het daar helemaal niet op. De meeste landen herbergen daarnaast een veelvoud aan regionale talen, waarvan sommige het beter doen dan andere.