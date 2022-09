Dansen geblazen op K-pop met ‘Just Dance 2023 Edition’ (video)

Schrijf het op in je agenda, want op 22 november haal jij jouw dansbenen nog eens vanonder het stof. Dan komt namelijk ‘Just Dance 2023 Edition’ uit, de nieuwste versie van het razend populaire dansspel van Ubisoft. En het is niet zomaar een remake van de vorige versies. Maak je op voor een compleet nieuwe ervaring. Zo kan je bijvoorbeeld uit de bol gaan op BTS en ITZY, echte Koreaanse popsterren.

‘Just Dance’, dat is dansen op het immens populaire ‘Rasputin’ van Boney M., of al je waardigheid in de vuilnisbak werpen op ‘Gangnam Style’ van PSY op van die hilarisch foute feestjes. Het spel kwam uit in 2009, en heeft sindsdien elk jaar een update gekregen, waaronder nieuwe nummers, danspasjes en dergelijke.

Maar ‘Just Dance 2023 Edition’, dat uitkomt op 22 november, pakt uit met een fameuze update. Zo komt er voor het eerst in de geschiedenis van het spel een online multiplayer. Zo kun je dansen met (en tegen) mensen die niet fysiek bij jou zijn, maar misschien wel aan de andere kant van de wereld zitten. Ook met z’n allen voor een klein scherm verzamelen, waarbij de bakjes al snel tegen hoofden, armen en benen vliegen, is verleden tijd.

K-popstorm

En ook bij de nieuwe nummers vinden we een verrassing. Voor het eerst kan je dansen op nummers van de Koreaanse K-popband BTS. Hun nummer ‘Dynamite’ was zelfs te horen in een van de reclamespotjes voor het nieuwe spel. En je danst niet zomaar een dansje op het nummer, de speler krijgt zelfs de originele choreografie op zijn bord. Begin al maar op te warmen.

En K-popfans zullen nog gelukkiger worden, want ook ITZY is er bij. Fans konden de choreografie van hun nummer ‘Wannabe’ al spotten in een van de spotjes die Ubisoft losliet op het publiek. En ja: de bijna onmogelijke schouderbeweging aan de start van het nummer zit er in. Ook ‘More’ van K/DA (met Madison Beer, Soyeon en Miyeon van (G)-IDLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine) werd al bevestigd. Andere nieuwe nummers zijn onder andere ‘Telephone’ van Lady Gaga en Beyonce, ‘STAY’ van The Kid LAROI en Justin Bieber en ‘Physical’ van Dua Lipa.