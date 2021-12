Brussels International Fantastic Film Festival verhuist naar de Heizel

Het Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) is in 2022 aan de veertigste editie toe en verhuist voor die gelegenheid naar Paleis 10 op de Heizel. Dat heeft de organisatie van het festival, bedoeld voor fans van science-fiction, thriller, fantastische film en alles daartussen, bekendgemaakt.

Het festival vindt plaats tussen 29 maart en 10 april en hoopt 55.000 bezoekers te lokken. Zoals gewoonlijk zijn er een eigen genrefilmmarkt en drie filmzalen, maar er zijn ook tentoonstellingen, animatie en andere verrassingen. «Na twee jaar zonder zijn publiek, wil het BIFFF niets liever dan het festival opnieuw live met zijn bezoekers te delen», klinkt het bij de organisatie.

Referentie

Het Brussels International Fantastic Film Festival is op (inter)nationaal vlak al meerdere decennia de referentie in de genrefilmwereld. Sinds zijn ontstaan in 1983 gingen er al zo’n kleine twee miljoen filmtickets over de toonbank.